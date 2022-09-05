兩岸工業互聯網融合發展研討會 8日昆山登場

「2022兩岸工業互聯網融合發展研討會」，8日將在江蘇昆山舉辦，會議圍繞「中小企業數位化轉型」，邀請兩岸企業代表、行業相關專家參加活動，目的在研討互動，把握兩岸工業互聯網融合發展的脈搏和數字產業化、產業數位化的趨勢。

研討會上，海峽兩岸工業互聯網產業推進聯盟，將與昆山市政府簽署合作協議，共同推動兩岸工業互聯網融合發展和昆山工業互聯網產業高品質發展。會上還將發布2022年「兩岸工業互聯網創新發展示範案例集」。

昆山各台資企業將秀出各家「織密」的工業互聯網，為製造業騰飛插上強勁翅膀，勾勒出轉型升級、做大做強的壯美畫卷。

作為昆山新一代電子信息產業創新集群的龍頭企業之一，緯創多年來堅持實施「智慧工廠建設與數位轉型」策略，借助人工智慧、大數據、雲平台、工業物聯網技術，將數位轉型從生產製造擴大到事務流程，延伸至供應鏈、設計端與用戶端，使得人力成本節省60%以上、能源消耗減少49%、倉庫使用面積減少40%、物流效率增加60%。2021年獲評全球首批15家「燈塔工廠」之一。

今年7月15日，全省台資企業「智改數轉」推進會在緯創成功舉辦。借此契機，以緯創、友達為代表的一批領先企業，透過課程培訓、諮詢服務、參觀交流等方式，營造「頭雁領飛、群雁齊追」的濃厚氛圍，持續輸出服務、輸送經驗，帶動更多企業「敢轉」 「願轉」 「會轉」，全方位提升台企的品質效益和市場競爭力，推動昆山「製造」向「智造」躍升。

昆山市各相關部門綜合運用台商圓桌會議、台企沙龍等機制，為企業搭建合作平台、開展供需對接，引導工業互聯網服務企業與製造企業高效溝通、精準聯繫。

圍繞產業鏈上下游台企，以經驗宣講、專家輔導、集中參觀等形式，分行業多次舉辦台企「智改數轉」系列活動，讓廣大台企自由選擇平台商、服務商，定制個性化產品與服務，解決生產經營中的難點堵點痛點，暢通場景賦能的「最後一米」。

特別是，聚焦電子信息、汽車零部件、光電顯示和半導體等台資集聚的產業，推動上下游台企成群成鏈「上雲上平台」，率先搶佔先機、協同轉型升級，整體提升台資主導產業鏈的創新力、競爭力，奮力實現更廣範圍、更深程度、更高水準的領跑發展。

昆山牢牢抓住新基建的「牛鼻子」，推動數字產業化和產業數位化同頻共振。目前，已累計建設5G基地台5,814座，占蘇州17.7%、位列蘇州第一；建成長三角地區首個「星火·鏈網」骨幹節點。

賽迪工業和信息化（昆山）賦能中心落戶；台協會「智改數轉」賦能中心——緯績智慧科技應運而生，將為2.4萬家工業企業賦能，持續釋放工業互聯網疊加效應、聚合效應、倍增效應。

昆山還擁有國家級工業互聯網APP優秀解決方案2個，省級工業互聯網示範企業13家，省級星級上雲365家，省級示範智能車間91個、蘇州市級示範智慧車間118個，省級示範智慧工廠6個、蘇州市級示範智慧工廠5個，省級重大裝備與核心零部件首台套認定專案49個。

這其中，台資企業累計獲評燈塔工廠1家、智慧製造能力成熟度三級評估認證1家，國家綠色工廠4家、省級工業互聯網示範企業6家、省級示範智慧車間32家、省級企業技術中心30家、省級工業設計中心3家、省級工程技術研究中心35家。

研討會由兩岸企業家峰會資訊產業合作推進小組和兩岸企業家峰會資訊、通信產業合作推動小組指導，中國工業互聯網研究院和台灣電電公會聯合主辦。昆山市政府與江蘇省台辦、江蘇省工信廳共同擔任支持單位，海峽兩岸工業互聯網產業推進聯盟承辦。