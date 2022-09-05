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8月財新服務業PMI按月回落至55.0 優於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
財新中國大陸8月服務業PMI下降至55。(路透社資料圖片)
財新中國大陸8月服務業PMI下降至55。(路透社資料圖片)

大陸8月財新服務業PMI報55.0，按月回落0.5個百分點，優於市場預期，創自去年6月以來的次高水平。盡管景氣度微降，大陸服務業仍延續強勁修復趨勢。

財新指出，服務業經營活動在8月進一步明顯增長，繼續從新一波疫情中恢復。據企業反映，隨著市況改善，顧客數量回升，整體銷售穩健增長，支持了經營活動擴張。然而，國際市場需求仍然疲弱，外銷及出口訂單繼續下降。另外，行業投入成本錄得4個月來最快增速，但收費水平僅見輕微上調。

展望未來一年經營，服務業樂觀度微升至去年11月以來最高。企業普遍預期，隨著疫情完全受控，市況與客戶需求將繼續改善，有利於公司擴張和新品發布。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，雖然部分地區疫情散發，但服務業總體仍處於大規模疫情後的修復過程 ，供求繼續擴張。盡管部分企業反映疫情對經營造成影響，但表示改善的企業居多。相比下，服務業出口受影響較大，新出口訂單指數連續8個月位於收縮區間。服務業就業繼續收縮，企業招騁動力仍顯不足。

此前公布的8月財新中國製造業PMI回落0.9個百分點至49.5，重回收縮區間，兩大行業PMI雙雙放緩，拖累財新中國綜合PMI下降1個百分點至53。

8月份，新接業務總量的增速略有放緩，但仍保持強勁，創下去年10月後次高紀錄。有迹象顯示，驅動新業務量增長的因素繼續是內需的轉強，而出口銷售則進一步下降，並且降幅為3個月來最顯著，許多企業反映疫情繼續影響國際訂單。

疫情 PMI

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