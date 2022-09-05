最賺錢的高鐵也虧損了，大陸國鐵集團負債破6兆人民幣

大陸中國國家鐵路集團日前披露的2022年上半年財務決算顯示，上半年營業總收入4857億元人民幣，同比減少271億元，淨利潤虧損804億元，較去年同期507億元的虧損額擴大58.5%。

截至2022年上半年，國鐵集團負債合計6兆元，較上年同期增加3.45%。第二季末，國鐵集團負債率為66.81%，較去年底增長0.48%。

「主要原因是上半年鐵路固定資產投資保持高位運行，負債總額有所增加。」國家鐵路集團負責人表示，鐵路負債主要是建設投資負債，與維持簡單再生產的經營性負債有著本質的不同，其對應的是優質資產。鐵路客貨運輸、多元經營現金流穩定，具有良好的償債能力，債務風險穩定可控。

此外，客運下降、貨運增長也是原因。新冠疫情持續對國鐵集團經營業績造成衝擊。上半年，國鐵集團實現營業總收入4857億元，同比減少271億元，淨利潤虧損804億元，其中二季度當季虧損343億元，較一季度收窄118億元。

國鐵集團稱，淨利潤虧損的主要原因是多點散發疫情，給鐵路運輸經營帶來較大影響，客運和多元經營尤其嚴重。

國鐵集團總收入主要由客運收入和貨運收入組成，上半年國鐵集團實現貨運收入2344億元，同比增長9.6%，客運收入下滑明顯，僅965億元，同比減少599億元，下降38.3%。

客運線路中，有「中國最賺錢高鐵」之稱的京滬高鐵上半年淨利虧損10.28億元，同比下降137%。其中，今年二季度是該公司2020年1月上市以來首次錄得季度虧損。上半年，京滬高鐵本線列車運送旅客同比下降66.7%，跨線列車運營里程同比下降41.5%。

京滬高鐵稱，上半年京滬高鐵沿線多個地區，尤其是上海、北京等特大城市出現多起聚集性新冠疫情，且持續時間較長，對商務、旅遊、探親等高鐵主要客流出行需求造成極大影響，旅客出行意願呈斷崖式下降，給公司經營業績帶來史無前例的、嚴重的、持續性的衝擊。

和客運的大幅下降不同，鐵路貨運實現增長。單日貨物發送量、貨運周轉量、裝車數、卸車數等多項指標屢次刷新歷史紀錄。國鐵集團5月30日召開全路電視電話會議，將全年國家鐵路貨運目標提高1億噸，至39億噸左右，同比增幅提高了近3個百分點，至5%左右。

數據顯示，上半年，國家鐵路集團鐵路發送貨物19.46億噸，同比增長5.5%，月度貨物發送量連創歷史新高，實現貨運收入2344億元，同比增長9.6%。中歐班列開行7514列、發送貨物72.4萬標箱，同比分別增長2%、3%；西部陸海新通道班列發送貨物37.9萬標箱，同比增長33%。

鐵路投資方面，今年上半年，國家鐵路集團充分發揮鐵路建設投資對穩住經濟大盤的拉動作用，全力打好川藏鐵路全線開工建設陣地戰攻堅戰，紮實推進國家“十四五”規劃綱要確定的102項重點工程中的涉鐵項目，加大建設項目復工達產力度，全國鐵路完成固定資產投資2853億元，完成全年進度計劃較去年多2.1個百分點，投產新線2043.5公里，其中高鐵995.9公里。

機構預計，根據2021年全國鐵路完成固定資產投資7489億元的規模計算，下半年大陸鐵路投資仍有近5000億左右空間，預計下半年或將開啟建設高潮。

國家鐵路集團此前表示，堅持保開通、保在建、保開工，加強施工組織，穩定鐵路投資規模，確保上半年完成計劃投資進度要求，確保完成全年鐵路固定資產投資計劃和相應實物工作量，確保依法依規高質量開通新線3300公里左右。