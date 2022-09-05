華為胡厚崑：昇騰AI為千行百業轉型升級構築智能根基

集微網消息，2022 世界人工智能大會（WAIC）期間，由新一代人工智能產業技術創新戰略聯盟(AITISA)、中國人工智能產業發展聯盟(AIIA)主辦，華為承辦的昇騰人工智能生態大會於9月2日在上海，線上線下同步召開。本次生態大會以「共築產業生態，共創數智未來」為主題，邀請到院士、專家學者、商業領袖等產業界代表，共同探討AI前沿話題，解讀AI最新發展，分享AI助力科研創新和產業落地成果，賦能千行百業智能化升級，助力數字經濟高質量發展。

大會期間，一批院士和行業領軍人物被聘請為昇騰榮譽顧問和昇騰MVP，引領AI產業蓬勃向上；中國算力網新增7個節點，節點總數超過20，全國AI算力一張網布局基本完成；AI使能行業應用創新，中國商飛上海飛機設計研究院發布業界首個工業級流體仿真大模型「東方.御風」；AI與科學計算領域深度融合，打通產學研用，智能流體力學產業聯合體成立，加速產業智能升級。

華為輪值董事長胡厚崑在致辭中表示，感謝夥伴、開發者的共同努力，昇騰AI已發展成為蓬勃向上的力量，為城市算力基礎設施建設、為千行百業轉型升級構築智能根基。面向未來，華為將不斷探索科技前沿，把科學計算領域打造成AI新的主戰場；不斷突破創新邊界，以產業聯合體協作加速打通AI落地各行各業的「最後一公里」；長遠培養和發展AI人才，為人工智能產業提供源源不斷的動力。

華為輪值董事長胡厚崑致辭

首批昇騰榮譽顧問和昇騰MVP，引領AI產業蓬勃向上

昇騰榮譽顧問是在人工智能等前沿科技領域有非凡影響力與卓越成就的院士專家。他們為昇騰產業的發展提供前瞻性的指導、諮詢與建議，是昇騰產業發展的核心牽引力量。本次聘請為昇騰榮譽顧問的4位院士分別是，中國工程院高文院士、中國工程院鄭緯民院士、中國科學院龔健雅院士和中國科學院崔鉄軍院士。

昇騰MVP是在人工智能等前沿科技領域有重要影響力的產學研領軍人物。他們積極參與昇騰產業發展和影響力構建，是重大技術突破、生態繁榮發展、產業影響力提升的核心推動力量。華為公司高級副總裁、中國地區部總裁魯勇，華為公司高級副總裁、計算產品線總裁鄧泰華，共同為昇騰MVP首批14位領軍人物頒發聘書。

昇騰AI構築算力底座，使能數字經濟高質量發展

華為致力於打造昇騰AI基礎軟硬件平台，攜手產業界夥伴，為算力基礎設施的建設構築堅實算力底座。全國已有20多個城市基於昇騰AI基礎軟硬件平台，建設人工智能計算中心。在國家「東數西算」工程與全國一體化算力網絡的布局下，今年6月中國算力網——智算網絡一期正式上線，標誌著中國算力網計劃的全面展開。

本次大會上，瀋陽、廣州、重慶、昆明、福州、長沙、河北（廊坊）7個新增節點接入中國算力網，至此已有超過20個節點，包括人工智能計算中心、超算中心、一體化大數據中心算力樞紐等。多個人工智能計算中心間的AI算力調度與協同訓練已完成初步驗證，全國AI算力一張網初具雛形。

未來，中國算力網將接入更多的國家級智算中心、超算中心以及「東數西算」樞紐節點，共同構建自主創新的算力網絡技術體系，實現全國大型算力的協同調度與高效計算，為數字經濟打造時代最強算力底座，實現「讓用戶像用電一樣使用算力服務」。

為加快上海算力基礎設施建設和AI產業生態繁榮，本次大會期間，上海市經濟和信息化委員會、上海人工智能研究院、上海移動、上海電信、上海聯通、商湯、華為等共同成立上海算力聯合體及上海人工智能生態賦能中心，合力打造互聯互通、協同調度和高效計算的算力基礎設施，為本地企業、科研機構等提供普惠算力，助力科研創新，實現產業滙聚，全方位推動長三角地區人工智能產業發展。

上海人工智能生態賦能中心將由華為和上海人工智能研究院聯合運營。首批入駐的夥伴，包括中國商飛上海飛機設計研究院、上海交通大學、上海人工智能研究院等多家企業、高校及科研機構，將基於昇騰AI，在大飛機流體仿真、視頻理解分析、抗體藥物設計等領域共同孵化AI應用。

探索科技前沿，加速行業應用創新，使能千行百業向上

華為持續投入，打造極致性能、極簡易用的昇騰AI基礎軟硬件平台，支撐探索人工智能產業前沿，推動昇騰AI產業發展。當前大模型已經成為AI創新的共識。華為為產業界提供了完整的大模型開發使能平台，讓大模型易開發、易適配、易部署。

基於昇騰AI基礎軟硬件平台，中科院自動化所與華為聯合打造的全球首個圖文音三模態大模型「紫東.太初」，已經陸續孵化出新媒體內容檢索平台、智能座艙、南宋御街數字人、手語教考一體機等場景化行業應用。憑藉在科研創新以及行業應用方面的突破，「紫東.太初」在本次WAIC上榮獲最高獎項——卓越人工智能引領者獎（Super AI Leader，簡稱SAIL獎）。

作為AI助力科技前沿探索的又一成果，中國商飛上海飛機設計研究院聯合華為發布了業界首個工業級流體仿真大模型「東方.御風」。這是基於昇騰AI打造的面向大型客機翼型流場高效高精度AI仿真預測模型，並在昇思MindSpore流體仿真套件的支持下，有效提高了對複雜流動的仿真能力，將仿真時間縮短至原來的二十四分之一，減少風洞試驗的次數。同時，「東方.御風」對流場中變化劇烈的區域可進行精準預測，流場平均誤差降低到萬分之一量級，達到工業級標準。

中國工程院院士、中國商飛上海飛機設計研究院首席科學家吳光輝在發言中表示，人工智能正在改變飛機設計和航空運營的未來，改變航空產業的生態和業態。「東方.御風」是人工智能與流體力學深度融合，並在大飛機設計中的成功實踐。人工智能技術將為大飛機製造帶來新動能，承載了幾代人夢想的中國大飛機，正在變為現實。

為了讓AI與流體力學領域深度融合，使能科研創新，智能流體力學產業聯合體在大會上成立。這是在中國空氣動力學會指導下，由唐志共院士、吳光輝院士、鄂維南院士為代表的產業界領軍人物和30多家全球頭部流體力學高校、科研院所與龍頭企業共同組建的產業聯合體。聯合體將以昇騰AI等人工智能技術為基礎，推動AI與流體力學的深度融合，加速流體力學領域的科研創新、技術進步、產業升級、人才培養，為飛機、高鐵、輪船等製造業提質增效。

根深葉茂，昇騰AI攜手夥伴合力向上

華為始終堅持「硬件開放、軟件開源、使能夥伴、人才發展」的生態策略，聚焦昇騰AI基礎軟硬件平台，以根深促葉茂，與產業界「共建、共享、共贏」AI產業。目前，已發展90多萬開發者，在110多所高校開設昇騰相關課程，與700多家合作夥伴，共同孵化了超過1100個解決方案，應用於多個行業核心場景。本次大會上，湘江鯤鵬、淩華科技、同方、寶德、百信、廣電五舟、華鯤振宇、長江計算、安擎、新華三、黃河、北聯國芯、神州鯤泰13家夥伴推出基於昇騰AI的服務器新產品。同時，華為與商湯、雲從科技、亞信科技、極視角、雲天勵飛、中科弘雲、博瀚智能等8家夥伴，聯合發布基於昇騰AI的「AICE賦能行業解決方案」，以AI賦能城市、教育、製造、金融等千行百業，共築產業生態，共創數智未來。