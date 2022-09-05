海口往返巴黎 貨運航線恢復

9月3日凌晨，一架滿載26噸貨物的HU787航班從海口美蘭國際機場（美蘭機場）飛往法國巴黎，標誌著海口往返巴黎國際貨運航線恢復。

中新社報導，海口往返巴黎國際貨運航線是海南自貿港首條定期洲際貨運航線，後因疫情原因多次暫停。此次復航後由海南航空B789客改貨機型執飛，每周一班，後續計畫增至一周兩班，主要貨物類型為普貨、電商小包等。

海口往返巴黎航線回程主要載運離島免稅商品。在去程集貨上，美蘭機場於8月下旬完成9610（跨境貿易電子商務）出口首單業務，此航班實現了海南首次跨境電商批量出口。

復航後的該航線由海口江東新區企業——宇迅國際物流（海南）有限公司（法國郵政集團旗下「DPD中國」全資子公司）運營。DPD中國表示，計畫將海口打造成為企業亞太集運中心，調集中國至歐洲的商業快遞經美蘭機場以9610方式報關離境。此外，還將利用法國郵政巴黎本地資源優勢，推動美蘭機場在巴黎建設海外貨站，幫助海口充分銜接國際航空貨運網絡、深度融入全球經貿體系。

據悉，海口美蘭機場今年運營國際貨運航班逾240架次，實現國際貨郵吞吐量的穩步增長，海口往返巴黎國際貨運航線的恢復將為海南國際貿易發展再添一條空中走廊，對促進產業鏈供應鏈的安全穩定有重要作用。