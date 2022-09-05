全球首個零碳超級「充電寶」亮相德陽

近日，四川省德陽市，東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）廠區內，隨著壓縮機啟動、穩步提升至額定轉速，二氧化碳氣體從巨大的柔性氣倉中被抽取並壓縮…至此，全球首個二氧化碳+飛輪儲能示範項目成功竣工。據悉，這是全球單機功率最大、儲能容量最大的二氧化碳儲能項目。

作為2022世界清潔能源裝備大會的示範應用場景之一，該項目具有完全自主知識產權，具有安全、零碳、綠色、高效等特點，將大幅提升大陸能源領域的核心競爭力。

該項目由東方汽輪機、百穰新能源科技、西安交通大學、北京泓慧國際共同打造。「它可與太陽能、風電等新能源配套，有效彌補其無法提供穩定、持續電力供應的弱點。也可以與傳統火電配套使用，作為傳統火電靈活運行時小負荷工況的功率補償，大幅提升機組調峰能力和能量綜合利用效率。」東方汽輪機相關負責人形容其為零碳超級「充電寶」，壓縮機啟動後，兩個小時就能把柔性氣倉裡25萬立方公尺的二氧化碳氣體全部壓縮為液態，存儲成本低且安全可靠。

據介紹，此次竣工的項目占地18000平方公尺，約兩個半足球場大小，儲能規模10兆瓦／20兆瓦時，能在兩小時記憶體滿2萬度電，足夠60多個家庭使用1個月。通過二氧化碳儲能，能量密度高、容量大，儲能時間長、安全可靠，且不受地質條件束縛，是未來大型新型儲能的重要發展方向。