東莞台博會 聚焦數位經濟發展

棕褐色的咖啡香氣撲鼻，烘焙糕點色彩誘人…9月1日，第十三屆東莞台灣名品博覽會帶著熟悉的味道如約而至。

新華社報導，展廳一角，上海智咏貿易有限公司帶來的「牛頭牌」紅蔥香醬、沙茶醬等產品是台博會的「常客」。展位負責人說，參加展會是希望帶來原汁原味的台灣味道，也希望能與大陸食品行業加強交流。

數據顯示，自2010年首屆展會以來，東莞台博會累計吸引超過270萬人次參觀採購，達成意向成交額超過人民幣308億元。

近年來，隨著大陸電子信息產業高速發展，5G、人工智能、雲計算等高科技慢慢走進日常生活。走過十三載的東莞台博會也因時而變，將數位經濟作為主題，引導台商台企積極參與大陸數位經濟建設，共享粵港澳大灣區發展機遇。

在首次設立的元宇宙物聯網館，兩隻灰色的機械臂在觀眾面前自如揮動。一名好奇的觀眾拾起一個小球遞給機械臂，攝影鏡頭短暫掃描後，機械臂準確地將小球送入一旁的小籃筐中。

「這是一款協作型機械臂，可以輔助人工操作，在3C數碼、日化用品、醫療、餐飲等行業都有應用潛力。」機械臂研發公司達明機器人的負責人說，大陸新業態的湧現為公司提供了新的增長點，如智慧工廠、跨境電商倉庫等，讓機械臂有更廣闊的應用場景。

在東莞福哥電子有限公司的展位上，幾名觀眾興致勃勃地拿起遊戲手柄，準備操作展台上的新型電視遊戲機。展位負責人林珠清說，該公司研發製作的3D搖桿在包括遊戲機手柄等多個領域被廣泛應用。目前公司已經和許多大陸企業形成了穩定的合作關係。