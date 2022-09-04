大陸對巴基斯坦融資支持 超過IMF和世銀

彭博社報導，報告稱巴基斯坦所欠中國大陸債務大約300億美元，比2月份的251億美元提高46億美元。中國大陸向巴基斯坦提供的融資支持是IMF的三倍，也超過世界銀行或亞洲開發銀行的貸款。

國際貨幣基金組織星期四（9月1日）發佈的報告顯示，包括國有商業銀行貸款在內，中國向巴基斯坦提供的貸款佔巴基斯坦外債的大約30%，高於2月份的27%。

據報導，這些債務表明中國正在發揮與IMF類似的作用，在國際收支危機期間提供融資，而不是世界銀行那樣的優惠項目融資。中國的國際收支債務支持一直在繼續，對巴基斯坦的貸款定期結轉。

巴基斯坦本週從IMF獲得了救助，避免迫在眉睫的違約，並得到友好國家的額外支持。中國大陸結轉了逾40億美元貸款，沙烏地阿拉伯等阿拉伯國家也承諾了90億美元投資和貸款。

巴基斯坦央行在7月份表示，巴基斯坦外債較低，主要由公共部門持有，且主要來自優惠的多邊和雙邊來源。外債佔其總債務的36%。