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大陸對巴基斯坦融資支持 超過IMF和世銀

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
3月底，大陸外長王毅在安徽屯溪與赴大陸出席第三次阿富汗鄰國外長會的巴基斯坦外長庫雷希舉行會談。（新華社）
3月底，大陸外長王毅在安徽屯溪與赴大陸出席第三次阿富汗鄰國外長會的巴基斯坦外長庫雷希舉行會談。（新華社）

彭博社報導，報告稱巴基斯坦所欠中國大陸債務大約300億美元，比2月份的251億美元提高46億美元。中國大陸向巴基斯坦提供的融資支持是IMF的三倍，也超過世界銀行或亞洲開發銀行的貸款。

國際貨幣基金組織星期四（9月1日）發佈的報告顯示，包括國有商業銀行貸款在內，中國向巴基斯坦提供的貸款佔巴基斯坦外債的大約30%，高於2月份的27%。

據報導，這些債務表明中國正在發揮與IMF類似的作用，在國際收支危機期間提供融資，而不是世界銀行那樣的優惠項目融資。中國的國際收支債務支持一直在繼續，對巴基斯坦的貸款定期結轉。

巴基斯坦本週從IMF獲得了救助，避免迫在眉睫的違約，並得到友好國家的額外支持。中國大陸結轉了逾40億美元貸款，沙烏地阿拉伯等阿拉伯國家也承諾了90億美元投資和貸款。

巴基斯坦央行在7月份表示，巴基斯坦外債較低，主要由公共部門持有，且主要來自優惠的多邊和雙邊來源。外債佔其總債務的36%。

巴基斯坦 債務

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