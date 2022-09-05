數位人民幣 浙江增6試點城

隨著數位經濟深入發展，以數位人民幣為代表的數位貨幣，正在不斷構建數位經濟新格局。

中新社報導，據悉，數位人民幣是中國人民銀行（大陸央行）發行的數位形式的法定貨幣，與實物人民幣等價。

2011年諾貝爾經濟學獎獲獎者托馬斯·薩金特也關注數位貨幣。他在日前浙江寧波召開的2022世界數位經濟大會開幕式視訊演講當中提及，數位貨幣與長期以來使用的現金有所區別，現金是通過人手流通的，而數位貨幣涉及帳本和大量帳目紀錄。

「數位人民幣是數位經濟重要應用成果，也是國家重要的金融基礎設施。」作為2022世界數位經濟大會的組成部分，9月3日，在寧波召開的「數幣，讓生活更便捷」2022數位人民幣高層論壇上，寧波市數位人民幣試點工作領導小組聯合辦公室副主任、寧波市地方金融監管局黨組成員劉定說。

作為數位經濟先行省，2021年浙江省數位經濟增加值占GDP比重達48.6%，居大陸第一位。

今年4月起，該省杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華正式成為數位人民幣試點地區。

以寧波為例，劉定介紹說，自寧波入選大陸第三批數位人民幣試點城市以來，全力推動數位人民幣+港口經濟、數位人民幣+商務貿易等特色改革，數位公共交通、數位政務、數位生活等一批創新性、實用性應用場景逐步落地。

此外，寧波地鐵、公車均已上線數位人民幣應用場景，「刷數位人民幣付款碼」成為不少民眾的支付選擇。

截至今年8月末，寧波市已開立數位人民幣錢包180萬個，落地線下場景4.5萬個。