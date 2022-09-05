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人工智能大會聚焦元宇宙 投資近150億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「智聯世界 元生無界」作為主題的2022世界人工智能大會3日在上海閉幕。

中新社報導，閉幕式上舉行了「攜手同行，共建元宇宙新平台」啟動儀式，標誌著上海推出一批重點項目聚焦元宇宙平台建設。

在人工智能方面，現場有25個上海人工智能代表性產業項目簽約，其中8個項目在現場進行簽約，還有17個項目在大會的元宇宙會場同步簽約，項目總投資近150億元人民幣。

2022世界人工智能大會9月1日至3日舉辦了120多場活動，並在北美、歐洲、新加坡、韓國和香港設了5個海內外分會場，實現海內外同頻共「智」。

本屆大會的亮點是：首次設立元宇宙展區，展現該新賽道的新技術、新場景。大會舉辦三天以來，現場觀者如織。

本屆大會的論壇涉及30多個專業方向，包含AI（人工智能）+元宇宙、生成式AI、可信AI、腦機接口等當前人工智能的全球熱點議題。

大會線上線下共匯聚海內外人工智能領軍學者、知名企業家、國際組織代表等重量級嘉賓500多位，其中既有圖靈獎、諾貝爾獎的得主，也有百度、華為、高通、Meta等知名科技企業的高管。

自2018年首屆大會以來，這是世界人工智能大會在滬舉辦的第五年。

今年大會由大陸國家發展和改革委員會、中國工業和信息化部、中國科學技術部、國家互聯網信息辦公室、中國科學院、中國工程院、中國科學技術協會和上海市人民政府共同主辦。

上海 AI 諾貝爾獎

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