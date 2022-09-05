黑龍江綏芬河3招轉型 推外貿數位化

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

至2022年9月，黑龍江自貿試驗區綏芬河片區設立三周年，推進對外貿易數位化轉型成為新亮點。擁有百年對外通商史的綏芬河，從一座邊陲小鎮蝶變成為國境商都。如今競速數位化新賽道是挑戰，也是先機。

中新社報導，「黑龍江將圍繞共建一帶一路深化國際合作，發揮數位絲路向北開放新前沿優勢，推進黑龍江自由貿易試驗區建設。」黑龍江省發改委黨組書記、主任張亞中表示。

百年口岸綏芬河「試水」數位化新浪潮的首先是外貿領域。綏芬河自貿片區設立三年來，累計新落戶企業2733家，外商投資企業17家，進出口貿易額累計378.8億元人民幣

為了競速外貿+數位這條新賽道，綏芬河自貿片區分三步走。

第一步是通過數位化手段為外貿提質增效。打造「信息港」平台，實現各類信息和服務有效整合。如綏芬河鐵路口岸自2020年7月起進入無紙化通關時代。

第二步是推動傳統製造業數位化轉型，使用工業互聯網、智能製造技術，提升製造業數位化、網路化、智能化發展水平。例如，在辛巴赫啤酒有限公司的數位化（智能）示範車間，可利用互聯網技術結合智能化控制系統，提高啤酒生產的自動化水平，保證產品質量。

第三步是優化數位政務服務，探索在綏芬河的城市全場景智慧應用，運營了「綏意辦」綜合服務門戶，開發「綏易展」「綏意遊」等數據平台。

黑龍江 自貿試驗區 人民幣

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