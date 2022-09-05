北京消費季 開啟「京腔夜調」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2022北京消費季‧夜京城京腔夜調系列活動，近日迎來首秀。圖／本報北京傳真
2022北京消費季‧夜京城京腔夜調系列活動，近日迎來首秀。圖／本報北京傳真

百家青年攤主攜好物出攤、露台影院展映經典電影……，2022北京消費季．夜京城京腔夜調系列活動，近日迎來首秀，將持續至11月。京腔夜調系列活動將走進多個商圈，開展夜間消費活動，激發夜間消費新活力，打造夜經濟閃亮消費新「名片」。

首秀現場，朝陽合生匯戶外廣場被夜間市集點亮，百家青年攤主帶來美味吃食、趣味手作、精緻飾品、影視手辦等，頗具時尚感與煙火氣的新型創意市集，吸引市民紛至沓來。市集旁的戶外觀影區，晚上8點，老電影準時開始，市民可在草坪上席地而坐，伴著晚風欣賞電影。民謠歌手經典彈唱、趣味十足的飛盤運動……，這些夜間體驗也將陸續登場，向市民展示夜京城的多姿多彩。

作為2022北京消費季的重要板塊，京腔夜調系列活動聚焦夜賞、夜味、夜娛、夜動、夜購，整合大型商業綜合體、夜市、商家等商業主體，以北京伍點半妙會市集、街頭藝術家、夜8點露天電影、萌物派對、不夜美食咖啡節為活動主線，全面呈現多元化的夜間消費場景，推出系列涵蓋「商企旅文體」元素的夜間消費盛宴，進一步豐富夜經濟消費選擇。

活動期間，北京市各大商圈將圍繞夜京城五大主題，相繼開展一系列亮點紛呈、文娛融合的促消費主題活動。其中，朝陽大悅城夏日造浪節，帶來水上運動俱樂部、椰林槳板體驗日、露營派對等微度假場景體驗活動；北京北投愛琴海購物公園舉辦泡泡沙灘節，風格迥異的後備箱市集將熱鬧開張；房山綠地繽紛城打造露營放映部落，給孩子們提供專屬社交空間；華熙LIVE·五棵松日落瑜伽場帶來戶外瑜伽、露營咖啡、網紅歌手LIVE等互動現場；1988國際體育小鎮後備箱集市、戶外帳篷集市開市，帶來一場曼妙之旅。

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