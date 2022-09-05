陸氫能未來 專家：開發全面產業鏈

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸積極發展「氫」能產業。圖為200輛氫燃料電池商用車在山東濰坊投運。（中新社）
中國大陸積極發展「氫」能產業。圖為200輛氫燃料電池商用車在山東濰坊投運。（中新社）

中國大陸「氫」路怎樣行穩致遠？9月3日，山西匯聚海內外政、產、學、研力量，探討氫能產業之路。

中新社報導，數據顯示，全球現有氫燃料電池汽車大約5萬輛，大陸約有1萬輛，預計到2030年全球會超過1000萬輛，大陸將超過200萬輛。

在當天的山西氫能經濟發展論壇（氫能論壇）上，中國工程院院士、上海交通大學校長林忠欽表示，在雙碳目標下，氫能需求很大。以燃料電池為突破口，大陸在氫的制、儲、運、加等方面制定了路線圖。

以山西呂梁為例，當地已形成4萬噸制氫能力，年內可建成20座氫加氣站，在城市公交、物流運輸等領域已開設8條氫燃料汽車運行線路，多家企業已建設、投產氫燃料整車項目。

在大陸各地加快氫能示範應用、資本高度關注的同時，氫能產業依然還有長路要走。

「氫燃料電池汽車商業化運營面臨購置費用高、使用成本高兩大瓶頸。」林忠欽建議，通過官方示範城市群補貼、風光電資源補貼、低成本氫的純商業化三種模式予以解決。

在申能集團董事長黃迪南看來，相較於電動汽車比較成熟的模式，中國大陸氫能產業更多是由地方和企業主導，部分地方在缺乏產業鏈統籌的情況下，存在盲目跟風、低水平建設、重應用輕研發等問題。

此外，各地氫能產業規畫發展方向大多落在交通領域，商業模式和持續發展路徑尚不明確。

對此，黃迪南建議做好頂層設計，引導各地發揮比較優勢，支持領先企業向有基礎、有條件、有優勢的區域布局，實現產業集聚，同時鼓勵有產業鏈優勢的企業構建多元化氫能利用場景，驅動技術創新迭代。

站在降碳、脫碳的角度，聯合國開發計劃署駐大陸代表處副代表喬展建議，從區域經濟角度出發，開發全面的綠氫產業價值鏈，形成多種應用場景，以實現成本控制，確保氫經濟的指數級增長。

對於大陸氫能的未來，GE燃氣發電服務中國區總經理許欣說，正如風電、太陽能在十多年前走過的路，借助龐大的市場效應和技術進步，大陸氫能產業的瓶頸也將得到突破。

上海

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