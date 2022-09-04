陸商品期權大開放 外資機構獲准交易41個品種

大陸國內4家商品交易所相繼發布公告，宣布即日起合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）可以參與相關期貨、期權合約交易。據統計，首批共涉及41個品種，這代表著中國大陸期貨市場對外開放進程再度加速。

證券時報援引業內人士分析認為，這有利於擴大大陸衍生品市場的國際影響力，擴大大陸在大宗商品定價方面的話語權，也有利於加快推進人民幣的國際化進程。

上期所是本次向QFII、RQFII開放品種最多的交易所。包括黃金、白銀、銅、鋁、鋅、螺紋鋼、熱軋卷板期貨合約，和黃金、銅、鋁、鋅期權合約共11個品種。

鄭商所允許QFII、RQFII參與PTA期貨、PTA期權、甲醇期貨、甲醇期權、白糖期貨、白糖期權、菜籽油期貨、菜籽油期權和短纖期貨9個品種。

大商所開放的品種包括黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、鐵礦石、線型低密度聚乙烯期貨合約，黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、鐵礦石、線型低密度聚乙烯期權合約。

此外，上期能源還向QFII、RQFII開放原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅期貨合約，原油期權合約交易。

中金所開放參與股指期權，即QFII、RQFII可參與滬深300股指期權和中證1000股指期權。