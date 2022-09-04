陸大型太陽能無人機試飛成功 可長期飛行成「偽衛星」

由大陸航空工業一飛院研製的「啟明星50」大型太陽能無人機3日在陜西榆林首飛成功。該機是一款能夠在高空連續飛行的「偽衛星」，可長時間留空飛行，執行各種偵察、測繪任務。

央視報導，「啟明星50」大型太陽能無人機於3日17時50分起飛，空中飛行26分鐘，於18時16分平穩著陸，順利完成首飛任務，飛機狀態良好，各系統運作正常，首飛圓滿成功。

報導稱，「啟明星50」是航空工業研製的首款超大展弦比高空低速無人機，首次採用雙機身佈局的大型無人機，第一款乙太陽能為唯一動力能源的全電大型無人機平臺。該機是一款能夠在高空連續飛行的「偽衛星」，其利用高效、清潔、綠色、環保的太陽能，可長時間留空飛行，執行高空偵察、森林火情監測、大氣環境監測、地理測繪、通信中繼等任務。