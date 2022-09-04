陸大型太陽能無人機試飛成功 可長期飛行成「偽衛星」
由大陸航空工業一飛院研製的「啟明星50」大型太陽能無人機3日在陜西榆林首飛成功。該機是一款能夠在高空連續飛行的「偽衛星」，可長時間留空飛行，執行各種偵察、測繪任務。
央視報導，「啟明星50」大型太陽能無人機於3日17時50分起飛，空中飛行26分鐘，於18時16分平穩著陸，順利完成首飛任務，飛機狀態良好，各系統運作正常，首飛圓滿成功。
報導稱，「啟明星50」是航空工業研製的首款超大展弦比高空低速無人機，首次採用雙機身佈局的大型無人機，第一款乙太陽能為唯一動力能源的全電大型無人機平臺。該機是一款能夠在高空連續飛行的「偽衛星」，其利用高效、清潔、綠色、環保的太陽能，可長時間留空飛行，執行高空偵察、森林火情監測、大氣環境監測、地理測繪、通信中繼等任務。
報導稱，首飛成功為大陸航空工業大型太陽能無人機發展和型號立項奠定了堅實基礎，將進一步推動新能源領域、複合材料領域、飛行控制領域等關鍵技術發展，提升大陸向臨近空間及遠洋遠海執行任務的能力。
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