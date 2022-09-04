大陸女首富換人 恒力石化的范紅衛身家4600億台幣

「中國女首富」換人了，取代楊惠妍！恒力石化董事長范紅衛取代碧桂園的楊惠妍，成為大陸女首富。

紅星新聞報導，多年來，中國女首富之位一直是碧桂園聯席主席楊惠妍。但8月30日，富比世即時富豪榜（Real Time Billionaires ）上，范紅衛家族以151億美元（約合4600億台幣）財富位列全球富豪第118位，超過楊惠妍家族以及龍湖集團的吳亞軍。此前，2022年胡潤全球富豪榜上，范紅衛及其丈夫陳建華排名48，超過排名55位的楊惠妍。

報導稱，截至9月3日，范紅衛家族在富比世即時富豪榜上再進6位，排名112。楊惠妍的排名滑落至221。

實際上，范紅衛已是富比世排行榜上的常客。2022富比世全球億萬富豪榜上，她的財富值為182億美元，排名第88，在中國富豪中僅次於楊惠妍，是中國第二女富豪。此外，她還在2022富比世中國最佳CEO排行榜中排名第13，在2022福布斯中國傑出商界女性排行榜中排名第7。

另據2022胡潤全球富豪榜，陳建華、范紅衛夫婦憑藉1700億人民幣財富值排名第48，已經超過了排名第55的楊惠妍。

據恒力官網資訊及媒體報導，范紅衛與陳建華算得上是白手起家。年輕時的范紅衛是蘇州一家紡織廠的會計；陳建華則是一名普通商販，經營化纖、生絲的買賣。兩人結婚後，開始了創業之路。上世紀90年代，蘇州南麻鎮辦集體織造廠瀕臨倒閉。1994年，范紅衛與陳建華借債369萬元人民幣認購了該廠，並將其改名為吳江化纖織造廠。

范紅衛與陳建華接手工廠後，進行了一系列擴產措施，淘汰有梭織機，引進1200錠網路車。1995年，開始以銷售原料外發織機加工方式發展生產，其家庭型織機戶遍及江、浙臨近7個鄉鎮。2020年，江蘇恒力化纖有限公司正式成立，一期項目總投資就高達22億元人民幣。

從紡織業開始，范紅衛與陳建華不斷向產業鏈上游擴張，在化工領域經營多年。如今，兩人共同掌握的恒力集團產業覆蓋煉油、石化、聚酯新材料等，打造「原油—芳烴、乙烯—精對苯二甲酸（PTA）、乙二醇—聚酯（PET）—民用絲及工業絲、工程塑料、薄膜—紡織」的完整產業鏈，旗下擁有上市公司恒力石化、松發股份、以及新三板公司同里旅遊。

目前，三家上市企業均由范紅衛、陳建華實際控制。陳建華擔任恒力集團董事長兼總經理；而其最重要的上市公司恒力石化，則由范紅衛擔任董事長兼總經理；同時，范紅衛還在同里旅遊擔任董事。