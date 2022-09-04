彭博：美國將保持對中國大陸商品加徵關稅

據彭博報導，拜登政府將允許川普時代對數千億美元的中國大陸商品進口征收關稅，並展開審查。

美國前總統川普在2018年7月宣佈對數百億美元的中國大陸商品加征關稅，有效期為4年；美國貿易代表署（USTR）於9月2日表示，應產業代表要求，將持續實施對中國大陸商品加征的關稅。

USTR透過聲明表示，依法規定加征關稅的有效期為4年，USTR 5月起開始通知受益於關稅的美國企業代表，討論是否持續執行；由於收到持續加征關稅的要求，關稅行動將持續下去，USTR將對此展開讅查。

彭博報導，這項行動的法源來自美國貿易法第301條，川普援此對中國大陸商品加徵關稅。一位USTR官員匿名表示，最新行動看不出拜登政府是否會對相關關稅進行個別評估。

川普任內共對超過3000億美元的中國大陸商品加征進口關稅，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）6月表示，削減關稅將有助降低美國物價，商務部長雷矇多（Gina Raimondo）支持降低家用商品的關稅，保留鋼鋁關稅以保護美國勞工和國家安全。

不過，這兩人的主張與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）沖突，戴琪反對放棄關稅這項可以保護美國利益的貿易手段。