華為孟晚舟：有員工一年喝1,000多杯咖啡做研究

華為副董事長孟晚舟2日演講時說，2019年，一位博士生畢業後加入華為，他的研究方向是「類腦智慧」，這是一門新興的交叉學科，一年多的時間，他在華為的茶思屋喝了1,000多杯咖啡，他的團隊與產品線聯合完成了20多項技術創新和成果轉化，發表了10多篇論文，面對累累碩果時，他感歎道，茶思屋的咖啡，都是汗水和火花調製出來的。

孟晚舟2日回到母校貴州都勻一中和都勻三小的師生共上開學一堂課，發表「讀書萬卷，咖啡千杯」 的主題演講，她透露，真的有華為的員工為了研究創新，在短短一年多的時間喝了1,000多杯咖啡。

「一杯咖啡吸收宇宙能量」是華為創始人兼總裁任正非的一句名言。孟晚舟表示，華為鼓勵員工走出辦公室，與大學教授、科研人員一起喝喝咖啡、聊聊思想，共同探討產業的方向與未來，甚至是全社會所面臨的技術難題。

孟晚舟說，近幾年公司遭遇前所未有的挑戰，但華為依然建設了許多園區圖書館和咖啡廳，依然保持在員工激勵、榮譽表彰、繁榮園區等方面的投入。