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海基會代理董事長許勝雄：大陸全年經濟成長率5%難度很高

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
許勝雄指出，大陸全年經濟成長率5%難度很高，在疫情衝擊下，也正討論台商需要海基會提供哪些協助。（記者廖士鋒／攝影）
許勝雄指出，大陸全年經濟成長率5%難度很高，在疫情衝擊下，也正討論台商需要海基會提供哪些協助。（記者廖士鋒／攝影）

海基會代理董事長許勝雄2日表示，今年大陸全年經濟成長率要達到5%以上難度很高。他也強調上海封控與解封後，海基會與上海及鄰近地區的台商，始終保持密切聯繫，正討論目前台商需要海基會哪些協助。

許勝雄2日出席主持海基會第11屆董監事第6次聯席會議，在致詞時指出，年初以來，中國大陸疫情反覆，多地採封城行為，例如這2天深圳部分地區已開始限制活動，成都、重慶、武漢也陸續採部分封城，「我們高度關注中國大陸的經濟成長狀況」。

他分析，中國大陸第二季的經濟成長率，從第一季的4.8%下跌到0.4%左右，原本希望維持全年5%的目標，「現在看起來困難度很高，因為下半年要有8%的成長率，困難度很大」。

對於當前大陸內外經營環境的不確定性，他強調這是「企業必須留意的風險」，特別是上海和鄰近的蘇州、昆山地區，是台商重要的半導體與電子重鎮，無論是在封控階段，或是解封之後，海基會與上海及鄰近地區的台商，始終保持密切聯繫。

許勝雄透露，前幾天他和海基會秘書長詹志宏、陸委會主委邱太三與幾位台商會長聚會，討論目前狀況之下，台商需要海基會提供哪些協助。

他強調，疫情增加日常生活許多不便，但站在服務兩岸人民的第一線，海基會服務的熱誠依舊，各項台商、陸生、陸配等服務工作未曾間斷，各種服務案件、諮詢服務皆正常運行。同時也安排台商組團前往各縣市參訪，尋找投資商機。

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