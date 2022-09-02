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大陸防疫封控影響台商 許勝雄：是企業非常傷腦筋的事

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會代理董事長許勝雄2日指出，大陸疫情封控「是企業界非常傷腦筋的事」。（記者廖士鋒／攝影）
海基會代理董事長許勝雄2日指出，大陸疫情封控「是企業界非常傷腦筋的事」。（記者廖士鋒／攝影）

中國大陸部分地區因疫情升溫又重啟嚴格的防控措施，其中不少地方是台商生產重鎮。海基會代理董事長許勝雄2日對此表示，這是企業非常傷腦筋的事，若交通也受到約制，對企業影響非常大。

許勝雄2日下午出席並主持海基會第11屆董監事第6次聯席會議，會前針對中國大陸近期氣候、疫情與經濟情況受訪表示，因為現在大陸在推節能減排，而且這段時間又剛好氣候變化、長江流域又缺水，原來長三角擁有豐沛水庫跟水力發電，如果缺水必然會影響到用電需求。

對於大陸深圳、成都等地加強疫情防控對台商影響，許勝雄坦言，「這是企業界非常傷腦筋的事」。他指出，若封控僅止於對居民生活方面產生影響的話，對企業就還好，但往往因為產業鏈關係，有零組件、產業鏈配送、產品成套問題，如果連交通也受到約制，對企業影響非常大。他解釋，因為每個產品都會從不同地方來源供應零組件，另外這樣也會使庫存管理造成很大困難，「對企業確實有很大影響沒有錯」。

而被問及台商布局會否進行調整時，許勝雄回應，每家公司狀況不太一樣，中大型企業對布局多元化跟區塊會比較廣泛，但有些中小企業並沒有能力分散布局，會牽涉到人力、財力、資源各方面條件，「對中大型企業當然會因為這樣子考慮更多更妥善的全方位布局方式，可能是企業界現在一直努力改善的地方」。

就代理董事長以來海基會近期業務發展，許勝雄則提到，這段時間是疫情期間，內部作業都還照正常推動，兩岸很多庶務性事務，不管陸配、陸生到台灣來碰到的問題，海基會都協助處理，台商朋友在大陸需要協助的部分，台辦「也在幫我們處理很多實務上的事」，目前緊急運作系統都很健康，沒有什麼問題。

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