疫情下大陸營商環境充滿變數 亞洲最大寵物展臨時喊卡

大陸各地當前任意而為的防疫政策，讓中國的營商環境充滿變數。原訂8月31日在深圳舉辦的第24屆亞洲寵物展覽會，在距離開幕不到10小時前，竟突然以防疫為由叫停。第25屆成都國際汽車展覽會則是舉辦到一半，同樣被以防疫為由喊停。

此外，原定在深圳舉行的多場展覽活動，包括：2022亞洲3D打印‧增材製造展覽會、中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會、亞洲門窗遮陽展·亞洲家居裝飾展·亞洲內裝工業化展等，也已宣布暫緩舉辦，讓參展廠商損失慘重。

據上海《界面新聞》報導，8月30日深夜11時許，號稱亞洲規模最大的寵物展—亞洲寵物展覽會主辦單位突然公告，鑒於深圳疫情防控形勢嚴峻，根據深圳市寶安區商務局緊急通知，原訂次日開幕的第24屆亞洲寵物展覽會暫停舉辦，後續將視疫情防控形勢擇機舉辦。當日，深圳新增37例新冠病毒陽性病例。

亞洲寵物展覽會主辦單位上海萬耀亞寵展覽有限公司告訴《界面新聞》，「這次情況非常突然，我們目前也在等政府那邊進一步的通知，亞寵展後面會繼續開展，並且會優先開，但前提是要等深圳的確診病例數字明顯下降，疫情得到有效控制。」

《界面新聞》指出，主辦方此前已經跟深圳市寶安區有「協議」：只要展會出現1例新冠陽性病例就停辦，如今卻在尚未開展就喊停，讓參展商感到非常意外、不解。

亞洲寵物展覽會過去都在上海舉行，因疫情緣故去年沒有舉辦，今年則首度移師深圳，原定8月31至9月3日在深圳國際會展中心（寶安）開展，有超過1,850家業者參展，有的甚至專程從海外前來參加。

一名東莞的參展商告訴《界面新聞》，「暫緩通知一出來，朋友圈都炸了，一些外省的連夜就走了。」

寵物食品品牌「Go Wilds」創辦人鐘秋說，「我們很震驚，沒有收到一點點提前的通知」。他們公司7月開始籌備參展，近兩周公司的重心更是在亞寵展上面，前後已投入人民幣十幾萬元資金，還不包括人力成本。

「展位搭建之前我還跟主辦方確認過幾次，是不是可以搞，如果那時候就通知延期，可以省不少費用，現在弄成這樣我肯定不甘心」，鐘秋說。

此外，8月26日開幕的第25屆成都國際汽車展覽會，展期原定至9月4日。但8月30日凌晨，主辦單位也突然發布通告，宣布車展自當日零時起暫停。

搜狐財經指出，早前被以防疫為由突然喊停的會展還有：在西安舉辦的第六屆絲博會8月16日12時起宣布暫停對外開放；原定8月17日至19日舉辦的2022中國（廈門）國際跨境電商展覽會，8月11日宣布延至9月26日至28日舉辦。