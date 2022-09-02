日本高檔葡萄種苗流入大陸 每年損失近22億元

日本水果知識產權問題再度浮現，針對大陸引入日本葡萄苗造成日本專利權億的損失，日本政府擬採取限制相關技術外流的措施。

據共同社報導，日本農林水產省稱，僅高檔葡萄品種「陽光玫瑰」流入中國大陸，每年就造成了100億日元（約合台幣21.8億元）以上的損失，新品種產地全面採取防止外流的措施，政府也加緊做出應對。

上述所謂的新品種，指的是長野縣果樹試驗場研發的「Queen Rouge」，其特點為糖度高，與「陽光玫瑰」一樣，果粒大且無籽、可連皮食用是最大賣點。2019年進行品種註冊，2021年首次出貨。

據指出，2016年前後「陽光玫瑰」被擅自攜帶出境到大陸，登陸後迅速擴大種植，種植面積是日本的30倍左右。如果大陸生產者通過正規途徑獲取種苗，那麼基於日本「種苗法」賦予新品種研發者的知識產權，日本每年可收取100億日元（約合台幣21.8億元）以上的使用費，如今卻眼睜睜地流失。

目前日本長野縣規定，種植「Queen Rouge」必須事先與縣政府簽約，禁止將種苗帶至縣外，以及把苗木與修剪下來的枝條轉讓給第三方，通過嫁接在自家增殖也需向縣政府提出申請。該縣也在海外向多個國家申請品種註冊，可叫停擅自種植的手續正在辦理中。

另外，日本中央政府也考慮設立「培育者權利管理機構」，由專家代替品種研發者進行知識產權管理和保護。