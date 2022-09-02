曾掌全球第三大煤礦 「煤老虎」張有喜遭中共開除黨籍

曾經長年執掌規模全球第三之煤炭企業的張有喜，繼2022年1月被查後，又被中共官方宣布開除黨籍，成為最新一位遭開除黨籍的「煤老虎」。

新華社2日報導稱，經中共山西省委批准，山西省紀委監委對原大同煤礦集團有限責任公司黨委書記、董事長張有喜嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查後，決定給予張有喜開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

報導指出，張有喜喪失理想信念，背棄初心使命，政治上不忠誠、不老實，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請，由公款支付個人應負擔的費用，超標準配備使用辦公用房，長期借用管理服務對象車輛；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權為他人在工程承攬、款項結算、職務晉升等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；嚴重不負責任，致使大陸國家利益遭受特別重大損失。