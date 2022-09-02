陸證監會副主席：將落實好中美跨境審計監管合作協定

大陸與美國針對監管審計有所達成共識後，大陸證監會副主席方星海在出席活動時提到，協議為清除存在多年的大陸企業赴美上市障礙邁出了重要一步，下一步將會落實好中美跨境審計監管合作協定，為資本市場高水準開放構建可預期的國際監管環境。

據大陸證監會官網消息，方星海2日出席2022年中國國際金融年度論壇在致詞時提到，中美雙方成功簽署跨境上市公司審計監管合作協定，為清除存在多年的大陸企業赴美上市障礙邁出了重要一步。

他表示，借鑒國際市場通行做法，結合大陸市場實際，穩步推進貨銀對付（DVP）改革，有助於提高國際投資者對於大陸內部結算效率和資金安全保障的信心，今年8月1日生效的「期貨和衍生品法」對加快期貨市場雙向開放做出明確制度安排。

方星海並指出，之後將進一步加強開放環境下的監管能力和風險防範能力建設，堅持「放得開、看得清、管得住」的要求，加強對跨境資本流動的監測，保持資本市場平穩運行，落實好「中美跨境審計監管合作協定」，為資本市場高水準開放構建可預期的國際監管環境。繼續加強與境外機構投資者溝通，不斷提高A股投資便利性，不斷增強外資投資大陸資本市場的信心。

另外他還強調，「大陸官方將進一步加強內地與香港資本市場務實合作，證監會高度重視兩地資本市場優勢互補、協同發展，推動內地與香港資本市場的合作向更高水準、更深層次不斷邁進，支持香港維護國際金融中心地位」。

此前大陸證監會曾於8月26日宣布與美國達成審計監管合作協議，依據雙方法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出明確約定。