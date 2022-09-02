分析師：英偉達可通過與美國政府合作減輕新出口限製影響

集微網消息，美國芯片廠商AMD、英偉達相繼收到總部通知，對中國區客戶斷供高端GPU芯片，其中英偉達將被限製曏中國和俄羅斯銷售用於服務器的高性能人工智能芯片 A100 和 H100。英偉達日前晚間發佈公告稱，美國政府將允許其繼續在中國開發H100人工智能芯片。

據CNBC報道，一些分析師認為，英偉達可以通過與美國政府合作來減輕新出口限製的影響。

摩根大通分析師 Harlan Sur 周四在一份報告中指出，雖然出口禁令存在潛在的短期和中期風險，但英偉達正在與美國政府密切合作以應對這種情況，我們相信美國政府能夠充分認識到英偉達加速計算平台對全球科技行業的戰略重要性。

美國商務部代表則表示，雖然我們目前無法概述具體的政策變化，但我們正在採取全面的方法來實施與技術、最終用途和最終用戶相關的額外行動，以保護美國的國家安全和外交政策利益。

據悉，H100是英偉達即將推出的企業AI芯片，此前預計該芯片將於今年年底發貨。A100則是一種較舊的型號，已經出貨三年，它們都可用於超級計算和人工智能的圖形處理器。

該報道指出，英偉達的數據中心業務，包括A100和H100的銷售，是該公司增長最快的部分之一。