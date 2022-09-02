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英偉達昨日股價暴跌11% 創2020年以來的最大單日百分比跌幅

集微網／ 集微網

集微網消息， 據路透社報道，美國芯片股周四暴跌，主要半導體指數下跌超過3%。

英偉達的股價暴跌11%，有望創下2020年以來的最大單日百分比跌幅，而AMD的股價下跌了近6%。

截至當天中午，英偉達的股票市值已蒸發了約400億美元。組成費城半導體指數的30家公司，總共損失了價值約1000億美元的股票市值。

英偉達周三在一份文件中警告說，用於AI的兩款頂級計算芯片H100和A100對中國的出口受限，可能會影響其本財季對中國的4億美元的潛在銷售。

AMD則表示，美國官員告訴它停止曏中國出口其簡短AI芯片，但它認為新規則不會對其業務產生實質性影響。

這些公告也是在投資者擔心全球芯片行業可能會出現2019年以來的首次銷售下滑之際發佈的，因為美國和歐洲的利率上升和經濟停滯削減了人們對個人電腦、智能手機和數據中心組件的需求。

自8月中旬以來，費城芯片指數目前已下跌近16%。它在2022年下跌了約35%，有望創下自2009年以來最差的日歷年表現。

美國 半導體 AI

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