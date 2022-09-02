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索馬利亞總統籲大陸增加援助 雙邊關係具「突出特點」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
索馬利亞總統馬哈茂德（右）1日對大陸駐索大使提出增加援助要求，大陸表示雙邊關係具有「突出特點」。（圖／取自大陸駐索馬利亞大使館官網）
索馬利亞總統馬哈茂德（右）1日對大陸駐索大使提出增加援助要求，大陸表示雙邊關係具有「突出特點」。（圖／取自大陸駐索馬利亞大使館官網）

大陸與索馬利亞關係持續發展，索馬利亞總統公開呼籲中國大陸增加援助，同時大陸方面也強調，在「彼此重大核心利益」的相互支持，已成為雙邊關係的「突出特點」。

據大陸駐索馬利亞大使館官網消息，大陸駐索大使費勝潮9月1日拜會索馬利亞總統馬哈茂德，馬哈茂德重申堅定支持一個中國的政策，感謝陸方對索獨立、主權和領土完整的一貫支持，並感謝大陸政府和人民長期為索各領域提供支持和幫助。

馬哈茂德表示，目前索正處在打擊恐怖主義、實現和平穩定的關鍵時期，希望陸方繼續加大對索援助，支持索早日實現國家和平與經濟發展，妥善應對旱災等人道主義挑戰。

費勝潮則指出，感謝索方堅定支持一個中國的政策，陸方亦堅定支持索獨立、主權和領土完整，「在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互信任、相互支持已成為中索關係的突出特點」。對於索國提出的加大援助，他則表示，陸方願同索方密切溝通，繼續在力所能及的範圍內為索提供各種幫助。

我方已經在2020年8月，於索馬利亞北部未被國際承認的索馬利蘭設立「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，當時索馬利亞政府發布六點聲明，譴責台灣侵犯索馬利亞主權，痛斥此舉分裂索馬利亞人民。大陸外交部也公開指出，「反對台灣和索馬利蘭互設官方性質機構，或進行任何形式的官方往來」。

8月中旬，索馬利蘭爆發示威，民眾要求按期舉行該地區領導人選舉，並與軍警發生衝突，對此大陸外交部強調，堅定支持索馬利亞政府維護國家統一、安全和穩定的努力，同時也要求索馬利蘭保護當地大陸企業跟公民安全。

索馬利亞 索馬利蘭 外交部

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