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疫情下大陸地方債發行量暴增逾6成 前8個月已破17兆元

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為福州—廈門高鐵廈門北站8月30日施工現場情況。新華社
圖為福州—廈門高鐵廈門北站8月30日施工現場情況。新華社

大陸《證券日報》引述「東方財富Choice」的數據指出，今年前八個月，大陸地方債發行規模已經突破人民幣6兆元，達到6兆474億元（約新台幣26.6兆元），年比增長24%。其中，新增地方債發行人民幣4兆210億元（約新台幣17.7兆元），年比更大增長62.4%。

巨豐投顧高級投資顧問謝後勤表示，今年大陸新增地方債發行規模大增、發行速度加快，體現出積極財政政策「靠前發力」，著力穩定宏觀經濟大盤。

報導稱，按用途劃分，地方債分為新增地方債和再融資債券。2022年預算安排新增地方政府債務限額為人民幣4兆3,700億元。其中，一般債務限額人民幣7,200億元，專項債務限額3兆6,500億元。

數據顯示，今年前八個月發行的新增地方債中，新增一般債券發行人民幣6,909億元，新增專項債發行3兆5,191億元。其中用於項目建設的新增專項債為人民幣3.45兆元，早在上半年已經基本發行完畢。

巨豐投顧高級投資顧問陳昱成表示，今年新增專項債發行規模超預期，成了「穩投資」的重要抓手，保障了基建項目融資需求，對經濟增長發揮了積極作用。預計今年全年大陸基建投資增速將上揚。

《證券日報》指出，今年以來大陸地方債再融資債券發行規模下降。東方財富Choice數據顯示，在超過人民幣6兆元地方債中，再融資債券發行1兆8,374億元，年比下降23.5%。

「再融資債券資金主要用於償還到期地方債本金，也有部分再融資債券具有特殊用途，如近年來不少地方通過發行用於『償還存量債務』的再融資債券來置換隱性債務。今年以來再融資債券發行規模下降，主要原因是地方債到期償還量下降」，東方金誠研究發展部高級分析師馮琳說。

但馮琳表示，今年9月至12月地方債到期量約人民幣1.04兆元，大幅高於去年同期的6,028億元。預計9月至12月再融資債券發行量可望達到1.2兆元左右，將明顯高於去年同期的7,176億元。

地方債 人民幣 債務

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