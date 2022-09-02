大陸出口首組高鐵列車 已從青島運抵印尼雅加達

大陸承建的印尼「雅萬高鐵」工程，其列車經由海運已經運抵雅加達港，為大陸首次出口的高鐵列車。

據中國鐵路微信公眾號消息，雅萬高鐵1組高速動車組和1組綜合檢測列車在青島港順利完成裝船，8月21日通過海運發往印尼，經過11天海運，9月1日晚間抵達印尼雅加達港，這也是這是雅萬高鐵項目首批到達印尼的高鐵列車。

在規格上，列車採用「中國標準」，為雅萬高鐵量身打造，最高運行時速350公里，4動4拖8輛編組，依託「復興號中國標準動車組」先進成熟技術，適應印尼當地運行環境和線路條件，融合印尼本土文化，進行適應性改進。

消息稱，這是大陸高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地，也是大陸首次出口的高鐵列車。雅萬高鐵預計在2023年6月通車，目前工程已經進行到全線架樑通道打通的階段。