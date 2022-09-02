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南京大屠殺彩色相片疑在美國現世 大陸紀念館：正聯繫

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國當鋪老闆凱爾（Evan Kail）在社交媒體發布受託寄賣的疑似是南京大屠殺的照片，據悉數量達30多張。（圖／取自「江蘇新聞廣播」微信公眾號）
美國當鋪老闆凱爾（Evan Kail）在社交媒體發布受託寄賣的疑似是南京大屠殺的照片，據悉數量達30多張。（圖／取自「江蘇新聞廣播」微信公眾號）

南京大屠殺的照片資料向來較為罕見，如今傳出有30多張的彩色照片出現在美國某間當鋪，對此大陸南京大屠殺紀念館表示，正設法聯繫對方核實訊息。

據江蘇新聞廣播報導，一間定位在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的當鋪，老闆埃文．凱爾（Evan Kail）在社交平台發部影片表示，收到了一本要求寄售的二戰時期相冊，是委託人家族所流傳下來的，裡面有30餘張記錄侵華日軍犯下南京大屠殺罪行的彩色照片，希望有正規管道聯繫他將這些照片保存。

根據影片內容，自稱大學主修日本研究、曾學習過關於南京大屠殺內容的凱爾表示，（那些日軍暴行照片）是他職業生涯中見過的最令人厭惡的東西，他不會在影片中添加背景音樂，也不會喊口號，因為那將「非常失禮」。

凱爾特別指出，「要知道還有人否定發生過南京大屠殺，而那些人的理由是『沒有什麼證據』」，他認為人們需要通過保留歷史，去學習和討論歷史。

報導指出，目前大陸南京大屠殺紀念館（侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）已經開始聯繫對方，並核實相關訊息。

疑似是罕見南京大屠殺的彩色照片，近日在美國現身，大陸的大屠殺紀念館正在聯繫。（圖／取自「江蘇新聞廣播」微信公眾號）
疑似是罕見南京大屠殺的彩色照片，近日在美國現身，大陸的大屠殺紀念館正在聯繫。（圖／取自「江蘇新聞廣播」微信公眾號）

南京大屠殺 紀念館

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