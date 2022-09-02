大陸氣象預報 軒嵐諾將為北台灣局部地區帶來暴雨

大陸中央氣象台最新發布的颱風藍色預警指出，今年第11號颱風「軒嵐諾」2日上午5時的中心位於浙江省舟山市朱家尖島南偏東方向大約990公里的台灣以東洋面上，七級風圈半徑240~280公里，十級風圈半徑120公里，十二級風圈半徑60公里。

大陸中央氣象台預估，軒嵐諾將在台灣以東洋面停滯或迴旋，強度有所減弱；3日起將轉向偏北方向移動，3日夜間移入東海海面，強度再度發展，並逐漸向浙江東北部一帶沿海靠近；4日傍晚前後將在浙江近海海面轉向東北方向移動，趨向朝鮮半島南部到日本本州島一帶沿海。

預計2日8時至3日8時，台灣以東洋面的風力將有9-12級，陣風11-15級，軒嵐諾中心經過的附近海面風力有13-15級，陣風可達16-17級。

大陸中央氣象台並預報，2日8時至3日8時，浙江東部、台灣島北部等地的部分地區將有中到大雨，其中台灣島北部局地有暴雨或大暴雨（50-110毫米）。