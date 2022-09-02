陸養老托育3難點 紓困扶持產業

隨著今年一系列人口數據發布，中國大陸正面臨出生率下降、結婚率降低導致「人口紅利」消失的挑戰，對此，在近日發布《養老托育服務業紓困扶持若干政策措施》後，大陸國家衛健委1日進一步列舉大陸托育服務行業面臨的降成本難、招生難、應對風險難等三難點，將透過減租等紓困政策加以扶持托育和養老相關產業發展。

大陸國家發改委副秘書長蘇偉。記者陳政錄／攝影 大陸國務院新聞辦公室1日就養老托育服務業紓困，召開記者會，大陸國家發改委副秘書長蘇偉表示，近日，各部門聯合印發《養老托育服務業紓困扶持若干政策措施》。中共總書記習近平強調，要重視解決好「一老一小」問題，同時，隨著人口高齡化趨勢加快和三孩生育政策實施，大陸人民對相關服務的需求日益成長。

他說，這兩年養老托育服務業受到疫情影響，影響特別大，所以普遍都面臨著經營困難，迫切需要實施幫扶措施，來保持行業健康平穩運轉。因此措施提出房租減免、稅費減免、社會保險、金融、防疫等支持措施，涉及到6個方面、26條。

蘇偉透露，2020年，大陸有20個省分的的養老服務機構整體虧損，2021年還進一步加大。

大陸國家衛健委人口家庭司負責人杜希學坦言，目前，大陸托育服務仍然處於起步階段，主要面臨三方面困難，一是降低成本難；二是穩定招生難；三是應對風險難。

他表示，大陸7成以上托育機構運作不足3年，多數屬於小微型企業，且在疫情期間，屬於第一批被要求停業、較晚復工的主體，另一方面，這些機構規模小，疫情造成大量業者退出市場。

為改善上述情況，在透過已發布的措施，提供租稅等減免和紓困的基礎上，蘇偉說，發改委將從三方面進一步落實，一是打好投資組合拳，二是鼓勵社會力量參與，三是加強專業人才培養。

蘇偉說，政府將綜合運用大陸中央預算內投資、地方政府專項債券以及普惠養老專項再貸款等貨幣政策工具，支持養老托育服務設施建設和項目運轉，同時，鼓勵各地透過公建民營的方式，引入實力較強的機構參與，和鼓勵發展居家社區機構、線上線下等多樣化的服務，以及推動家政與養老托育融合發展，鼓勵家政企業積極參與規範化居家上門養老托育服務。