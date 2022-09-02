陸3大航空 上半年虧近500億

根據中國大陸三大航空公司中國國際航空股份有限公司（中國國航）、中國東方航空股份有限公司（中國東航）和中國南方航空股份有限公司（南方航空）最新發布的財報，今年上半年，三家航企合計虧損近500億元（人民幣，下同）。

中新社報導，具體來看，上半年，中國國航實現營業收入約239.53億元，同比減少36.4%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約194.35億元。

上半年，中國東航實現營業收入193.54億元，同比下降44.24%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約187.36億元。上半年，南方航空實現營收約408.17億元，同比減少20.86%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約114.88億元，同比增長145.05%。

談及上半年的經營情況，三家航企提及了經濟形勢、新冠肺炎疫情、油價、匯率等因素的影響。

中國東航表示，上半年，受到疫情衝擊、國際地緣衝突、經濟下行等多重壓力影響，大陸民航業遭遇嚴重衝擊，特別是3月中下旬至5月底公司主基地所在的上海市場爆發疫情，給公司生產經營帶來嚴重影響。2022年上半年公司生產量、收入、利潤等指標均較同期大幅下滑。

南方航空表示，上半年，疫情反覆、油價高企、人民幣貶值等多重因素對中國民航業產生較大衝擊。

中國國航表示，航油是公司主要營運成本之一，業績受航油價格波動的影響較大。上半年，在其他變量保持不變的情況下，平均航油價格上升5%，公司航油成本上升約5.17億元。

當天三家航企A股股價均未上漲。截至8月31日收盤，中國東航股價與上一個交易日持平，南方航空股價下跌1.08%，中國國航股價下跌1.34%。