北京服貿會 2441家企業線下參展

2022年中國國際服務貿易交易會（服貿會）8月31日晚在北京開幕。本屆服貿會展會規模及各方參與度進一步擴大。

中新社報導，服貿會是全球首個服務貿易領域綜合性展會，也是中國大陸服務貿易領域龍頭展會，已與中國進出口商品交易會（廣交會）、中國國際進口博覽會（進博會）等形成經貿盛會矩陣，緊密聯通中國大陸與世界。新冠肺炎疫情發生以來，大陸連續如期舉辦服貿會，為全球服務貿易發展創造新機遇，為世界經濟復甦發展提振信心。

本屆服貿會將持續至9月5日，主題為「服務合作促發展 綠色創新迎未來」。今年，仍以線上線下相結合方式、一會兩館（即大陸國家會議中心及首鋼園區）舉辦。圍繞主題設置六類活動，包括全球服務貿易峰會、展覽展示、論壇會議、推介洽談、成果發佈以及相關配套活動。

本屆服貿會展會規模及各方參與度進一步擴大。在大陸國家會議中心一期及首鋼園區基礎上，今年增加了國家會議中心二期作為展覽場地，展覽面積和線下參展企業數量均超過了上屆。

展覽展示分為綜合展和專題展。綜合展設置服務貿易成果專區、國別專區、省區市及港澳台專區，以及年度主題專區。專題展在往屆基礎上，新設環境服務專題展，重點展示生態環保、綠色節能新技術、新應用，助力實現雙碳目標。本屆服貿會還突出數位科技新元素，在電信、計算機和信息服務專題展中設置元宇宙體驗館，展示元宇宙、新一代互聯網等技術和應用，採用元宇宙技術打造成果發布廳，促進元宇宙從概念走向應用。

根據服貿會組委會最新數據，有超過70個國家和國際組織確認以國家或總部名義設展辦會，其中，10個國家首次以國家名義設展。阿拉伯聯合大公國將擔任主賓國，一批知名企業及機構參展參會展示多元化經濟成果。

本屆服貿會共有線下參展企業2441家，數量超過上屆，國際化率20.6%，也較上屆提高2.6個百分點，覆蓋27個服務貿易前30強國家和地區。線上參展企業7700家，數量也超過上屆。