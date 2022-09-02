北京立法 設立租金干預機制

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導

9月1日起，大陸首個規範住房租賃、首個規範長租公寓等新興業態的地方性法規——《北京市住房租賃條例》正式實施。條例規定，租金明顯上漲或可能明顯上漲時，北京市政府可採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施穩定租金水準。

根據《條例》，租房租金明顯上漲時政府可以進行干預，細化對長租、短租、網路平台等問題治理，加強對違規市場主體的懲戒力度。

作為配套政策，8月29日，北京住建委還下發了《北京市住房租賃條例行政處罰裁量基準的通知（徵求意見稿）》，以進一步保證相關行政執法工作的依法準確實施。

第一財經引述多名業界人士表示，北京此次立法將對大陸其他城市制定相關地方條例起到啟示作用。隨著多地立法實踐，國家層面的立法進程也有望取得積極進展，租賃市場監管將逐步走向制度化。

根據《北京住房和城鄉建設發展白皮書（2022）》，去年1至12月，全市房租平均月租金達到人民幣88.6元／平方公尺，創歷史新高。

今年以來，北京市租金水準和漲幅也位居各城市前列。中指研究院最新資料顯示，2022年8月北京住宅平均月租金為人民幣91.4元／平方公尺，位居50城首位。

北京住建委指出，目前住房租賃市場的主體大部分都是散戶對散戶（C2C），住房租賃企業運營的規模（B2C）占比較小，租金調控的手段少、難度大。

《條例》明確，依據《價格法》建立政府對租金價格的干預機制，規定市住建部門加強租金監測，建立健全預警機制；租金明顯上漲或可能明顯上漲時，市政府可採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施穩定租金水準。

北京 人民幣 漲價

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