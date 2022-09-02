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陸研發經費 連6年兩位數增長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸研發經費投入，連續6年保持兩位數增長。圖為天津動力電池的工作人員利用機械臂吊運電池模組。新華社
中國大陸研發經費投入，連續6年保持兩位數增長。圖為天津動力電池的工作人員利用機械臂吊運電池模組。新華社

根據大陸國家統計局消息，2021年中國大陸研究與試驗發展（R&D）經費投入總量為人民幣2.8兆元，比去年增長14.6%，增速比上年加快4.4個百分點，已連續6年保持兩位數增長。

新華社報導，根據大陸國家統計局、科學技術部和財政部聯合發佈的《2021年全國科技經費投入統計公報》，2021年中國大陸R&D經費投入強度（R&D經費與GDP之比）為2.44%，比上年提高0.03個百分點，呈現穩步提升態勢。

大陸國家統計局社科文司首席統計師李胤表示，從國際比較看，中國大陸R&D投入繼續呈現大體量、高增長特點。從投入規模看，中國大陸R&D經費總量穩居世界第二。從增長速度看，2016年至2021年，中國大陸R&D經費年均增長12.3%，明顯高於美國（7.8%）、日本（1%）、德國（3.5%）和韓國（7.6%）等發達國家2016年至2020年的增速。從投入強度看，中國大陸2021年2.44%的水平在世界主要國家中排名第13位，超過法國（2.35%）、荷蘭（2.29%）等創新型國家。

公報數據顯示，2021年，大陸基礎研究經費為人民幣1817億元，比上年增長23.9%，增速較上年提升14.1個百分點。企業R&D經費佔全大陸的比重為76.9%，比上年提高0.3個百分點，企業創新主體地位進一步穩固。

「2021年，我國經濟社會發展穩定向好，R&D投入較快增長，為創新發展注入了強大活力。但同時也要看到，我國科技投入由大到強，仍存在不少制約因素，實現科技創新發展各項規劃目標、加快建設科技強國仍需付出艱苦努力。」李胤表示，要繼續保障R&D經費投入總量穩步增長，加強政府資金對基礎研究的投入力度，鼓勵企業通過各種方式加強創新。

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