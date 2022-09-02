山西推行煤改醇

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

每公里出行成本僅0.3元人民幣，每行駛1萬公里可減少碳排放0.8噸……吉利甲醇混合動力轎車日前在山西省晉中市交付。

新華社報導，在晉中市山西新能源汽車產業園甲醇汽車生產基地內，車間班長高奎紹正對新一批的甲醇重卡進行最後調試。得益於甲醇燃料技術在重型商用車領域的應用，該基地已有數千台甲醇重卡的生產訂單。

煤炭大省山西正加速能源轉型，積極發展甲醇產業，推行綠色生產生活方式。

甲醇燃料因兼具安全穩定、價格低廉、綠色低碳的特性，發展趨勢迅猛，應用領域不斷擴大。統計數據顯示，作為燃料，中國大陸每年消耗甲醇1000萬噸左右。

目前大陸已在甲醇汽車領域建立了標準規範，上下游產業鏈基本形成，具備規模推廣應用的基礎。據統計，大陸甲醇汽車市場保有量近3萬台，總運行里程接近100億公里。

吉利新能源商用車研究院動力傳動中心副主任蘇茂輝說，經過長期技術研究，目前甲醇對橡膠類產品、有色金屬材料的腐蝕問題已經基本得到解決，大陸一些汽車生產廠商在甲醇高效燃料等核心技術方面取得了突破。

大陸還將甲醇燃料的應用延伸到日常生活，形成一套較成熟的技術體系。在山西省介休市西楊屯村，村民王忠平家中取暖、做飯已全使用甲醇。「2019年村裏開始實行煤改醇，設備都是免費安裝的，每年花費跟燒煤差不多，最重要的是乾凈。」他說。

人民幣 碳排放

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