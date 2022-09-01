微博第2季財報淨利衰退65%

微博公司1日公布2022年第2季財報，營收4.5億美元，年降22%，歸屬於微博股東的淨利潤為2,830萬美元，相較去年同期為8,100萬美元，年降65%。

微博第2季的廣告及營銷收入3.85億美元，占淨收入的比例為85.6%，但該項業務收入年降23%。若是不算上來自阿里巴巴的廣告收入，微博的廣告及營銷收入為3.61億美元，較去年同期的4.62億美元下降22%。

增值服務收入為6,460萬美元，年降10%。微博表示，這是因為會員服務收入和遊戲相關服務收入的下降。

財報顯示，微博2022年6月的月活躍用戶數為5.82億，較去年同期淨增約1,600萬用戶，移動端用戶占月活躍用戶數的95%，月活躍用戶數去年同期為5.66億。另外，2022年6月的日均活躍用戶數為2.52億，較去年同期淨增約700萬用戶，去年同期為2.46億。

微博首席執行官王高飛表示，第2季克服了新冠疫情帶來的挑戰。用戶規模和活躍度保持良好態勢。而在商業化方面，儘管諸多不利因素使得整體廣告需求短期內承壓，但還是看到部分行業表現強韌，同時整體廣告業務也在逐步恢復。長期來看，我們對平臺的差異化定位和商業化機會保有信心。”