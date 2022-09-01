大陸哪吒汽車8月銷量1.6萬輛 居造車新勢力冠軍

集微網消息，據消息人士透露，小米大概率不會收購北汽的工廠，也無意採用代工生產的模式，而是會自建工廠。據透露，小米的工程車已經完成，10月中旬左右可以完成工程車的軟件集成，隨後開啓各項測試。

2022-09-01 20:29