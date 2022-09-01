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大陸哪吒汽車8月銷量1.6萬輛 居造車新勢力冠軍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
哪吒汽車8月銷量在造車新勢力中排名第一。（網路照片）
哪吒汽車8月銷量在造車新勢力中排名第一。（網路照片）

大陸造車新勢力陸續公布8月新能源車銷量，其中，哪吒汽車8月銷量約1.6萬輛，位居第一，年增率高達1.4倍，其次是零跑汽車的1.2輛，年增1.8倍，蔚來汽車1萬輛位居第三，年增率81%。

每日經濟新聞報導，8月哪吒汽車的交付量為1.6萬輛，年增142%，位居當月造車新勢力新車交付榜第一名；今年1~8月哪吒汽車累計交付量約9.32萬輛，年增176%。哪吒汽車聯合創始人、CEO張勇此前表示，預計到今年9月，哪吒汽車累計交付量將突破20萬輛。

零跑汽車則以約1.25萬輛的交付量位居8月造車新勢力新車交付榜第二名，年增179%。據瞭解，零跑汽車月交付量已經連續四個月創新高。今年1~8月，零跑汽車已經交付7.6萬輛新車。

張勇 蔚來汽車

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