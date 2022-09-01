快訊

何如芸宣告「自由」了！離婚美侖飯店少東官司3年多終落幕

真實身分曝光！她用16字名登記參選嘉義市議員 政見設性專區

威力彩頭獎17連摃 下期獎金上看「5.4億元」

不收購不代工！小米造車或將自建工廠 軟件集成工程車10月完成

集微網／ 集微網

集微網消息，據消息人士透露，小米大概率不會收購北汽的工廠，也無意採用代工生產的模式，而是會自建工廠。據透露，小米的工程車已經完成，10月中旬左右可以完成工程車的軟件集成，隨後開啓各項測試。

據悉，目前小米正在突破自動駕駛相關技術，其主要採用了全棧自研算法，首期投入33億元研發費用，已組建超500人規模的研發團隊，同時通過全資並購以及對上下遊企業的產業投資等方式，推進在自動駕駛領域的中長期產業佈侷。

（校對/趙月）

延伸閱讀

Steam策略模擬《字造廠》自動化你的文字工廠 用字母「I」拚效率生產單字

李彥宏談自動駕駛：L2之後L4會率先商用

雷軍3個月解僱900人 當年一起喝小米粥的元老也離職 深度解析：小米手機為何賣不動了

小米姐姐秀30年前舊照 網友驚呆只看這裡

相關新聞

東莞台博會開幕 500家台商參展

2022東莞台灣名品博覽會1日在廣東東莞開幕。本屆展會為期4天，吸引兩岸超過500家台企參展，並首次設立東莞數字經濟館，...

微博第2季財報淨利衰退65%

微博公司1日公布2022年第2季財報，營收4.5億美元，年降22%，歸屬於微博股東的淨利潤為2,830萬美元，相較去年同...

大陸哪吒汽車8月銷量1.6萬輛 居造車新勢力冠軍

大陸造車新勢力陸續公布8月新能源車銷量，其中，哪吒汽車8月銷量約1.6萬輛，位居第一，年增率高達1.4倍，其次是零跑汽車...

專家：美對中國斷供高端GPU 陸企不得不暫時購買更多老一代GPU

集微網消息，今日，美國芯片廠商AMD、英偉達証實相繼收到總部通知，對中國區客戶斷供高端GPU芯片。

不收購不代工！小米造車或將自建工廠 軟件集成工程車10月完成

集微網消息，據消息人士透露，小米大概率不會收購北汽的工廠，也無意採用代工生產的模式，而是會自建工廠。據透露，小米的工程車已經完成，10月中旬左右可以完成工程車的軟件集成，隨後開啓各項測試。

陸學者呼籲 中國應爭取成為數位版WTO的規則發起國

大陸商務部8月19日宣布，根據「數位經濟夥伴關係協定」（Digital Economy Partnership Agre...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。