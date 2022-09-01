不收購不代工！小米造車或將自建工廠 軟件集成工程車10月完成
集微網消息，據消息人士透露，小米大概率不會收購北汽的工廠，也無意採用代工生產的模式，而是會自建工廠。據透露，小米的工程車已經完成，10月中旬左右可以完成工程車的軟件集成，隨後開啓各項測試。
據悉，目前小米正在突破自動駕駛相關技術，其主要採用了全棧自研算法，首期投入33億元研發費用，已組建超500人規模的研發團隊，同時通過全資並購以及對上下遊企業的產業投資等方式，推進在自動駕駛領域的中長期產業佈侷。
（校對/趙月）
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