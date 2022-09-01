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專家：美對中國斷供高端GPU 陸企不得不暫時購買更多老一代GPU

集微網／ 集微網

集微網消息，今日，美國芯片廠商AMD、英偉達証實相繼收到總部通知，對中國區客戶斷供高端GPU芯片。

Semianalysis首蓆分析師Dylan Patel評論認為：“中國是人工智能和高性能計算芯片產品 GPU 的大買家，這一遏製政策的目的是延緩中國在AI和高性能計算方面領先的努力。”

Counterpoint的分析師Brady Wang認為：“美國的禁令現在適用於最尖端的GPU和AI加速器產品線，這些芯片往往用於高性能計算和模擬海量數據以及先進的數據中心。該禁令這意味著中國可能需要購買更多老一代的GPU和設備以追趕到和美國相同的水準，這意味著中國大陸該領域的技術發展和進步也需要更多時間。”

外交部發言人汪文斌表示，美方的做法是典型的科技霸權主義，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，企圖利用自身科技優勢，遏製打壓新興市場和發展中國家發展，此擧違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序。中方對此堅決反對。

商務部新聞發言人束玨婷表示，中方注意到相關情況。一段時間以來，美方不斷濫用出口管製措施，限製半導體相關物項對華出口，中方對此堅決反對。美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復造成沖擊。美方應立即停止錯誤做法，公平對待包括中國企業在內的各國企業，多做有利於世界經濟穩定的事。

（校對/李沛）

美國 AI

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