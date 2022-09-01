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陸學者呼籲 中國應爭取成為數位版WTO的規則發起國

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為今年7月在北京舉行的「2022全球數字經濟大會」。中新社
圖為今年7月在北京舉行的「2022全球數字經濟大會」。中新社

大陸商務部8月19日宣布，根據「數位經濟夥伴關係協定」（Digital Economy Partnership Agreement，DEPA）聯合委員會決定，中國加入DEPA工作組正式成立，全面推進中國加入DEPA談判。北京大學經濟學院教授曹和平認為，DEPA將形同是數位版的世界貿易組織（WTO），呼籲中國應力爭盡早加入，並成為規則的發起國。

DEPA由新加坡、智利、紐西蘭三國於2020年6月12日線上簽署，為全球第一份數位經濟區域協定，旨在加強三國間數位貿易合作並建立相關規範。 DEPA以電子商務便利化、數據轉移自由化、個人信息安全化為主要內容，並就加強AI、金融科技等領域的合作進行規範。

2021年10月30日，大陸國家主席習近平在出席G20領導人峰會時宣布，中國已決定申請加入DEPA，隨後就正式提出加入申請。

曹和平在大陸觀察者網撰文指出，近年，數位經濟為世界經濟發展增添新動能。2021年，全球47個國家數位經濟增加值規模為38.1兆美元，年比名目增長15.6%，占全球GDP比重約45%。其中，美國數位經濟位居世界之冠，規模達15.3兆美元；中國居次，規模為7.1兆美元。

他表示，2021年，大陸數位經濟占GDP比重為39.8%，年均增速達15.9%，對GDP的平均增長貢獻約1.5個百分點。他預測，2027年，數位經濟占大陸GDP的比重將進一步達到51%。

文章稱，今年初生效的RCEP、大陸已申請加入的CPTPP雖然都有電子商務數據、跨境流動、本地存儲等數位經濟相關內涵，但多為傳統貿易條款。各國目前亟需建立數位經濟夥伴關係來規範數位貿易，並對後續可能出現的仲裁、對接、稅收等情況制定規則。

曹和平形容，DEPA像是數位版的WTO，現在處於前身或醞釀階段，目前是夥伴關係，後續可能成為常設機構，發展成多國參與組織、管理和運營。如此，DEPA就很有可能是數位世界貿易組織的初期形式。

他預期，數位經濟將是未來世界經濟10至20年最關鍵的驅動力量。中國是擁有14億人口的超大市場，數位經濟規模和技術都有一定的國際競爭力。因此中國一定要早加入，不能晚加入；中國應成為規則的發起國，而不是規則的跟隨國。

曹和平並呼籲，中國一方面應積極申請加入DEPA，另一方面應快速發展數位經濟價值化的技術—採集、存儲、計算、管理、應用，並在未來貢獻中國領先的數位處理技術。

北京大學 WTO

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