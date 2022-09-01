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疫情衝擊鐵路客運 大陸國鐵集團兩年半暴虧逾8,000億元

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸嚴格的防疫規定重創全國鐵路客運。圖為甘肅定西高鐵站8月31日景象。新華社
大陸嚴格的防疫規定重創全國鐵路客運。圖為甘肅定西高鐵站8月31日景象。新華社

中國大陸嚴格的防疫規定重創各行各業，中國國家鐵路集團有限公司（簡稱「國鐵集團」）今年上半年虧損更暴增至人民幣804億元，較去年同期大增58.5%。自新冠肺炎疫情爆發以來，國鐵集團兩年半累計虧損已達1,857億元（約新台幣8,170億元）。

國鐵集團負責營運、管理大陸全國鐵道（包括高鐵）運輸。據財新網報導，國鐵集團8月31公布2022年上半年集團總營收為人民幣4,857億元，年比衰退5.3%；淨虧損人民幣804億元。

疫情爆發以來，國鐵集團就持續出現巨額虧損，2020年、2021年分別虧損人民幣555億元、498億元。今年上半年虧損金額更大幅增加，已接近過去兩年虧損之和。國鐵集團稱，主要原因是多點散發疫情給鐵路運輸經營帶來較大影響。

受疫情影響，上半年國鐵集團共發送旅客7.87億人次，年比減少42.8%。今年7月1日至8月31日的鐵路暑運，大陸全國鐵路累計發送旅客4.4億人次，也不到2019年的六成。

而在各營運路線中，被稱為「中國最賺錢高鐵」的京滬高鐵今年上半年同樣出現人民幣10.28億元的虧損，今年第2季更是京滬高鐵2020年1月上市以來首次出現季度虧損。

京滬高鐵稱，這是由於上半年京滬高鐵沿線多個地區，尤其是上海、北京等特大城市出現多起聚集性疫情，且持續時間較長，對商務、旅遊、探親等高鐵主要客流出行需求造成極大影響，旅客出行意願呈「斷崖式」下降，給公司經營帶來史無前例的、嚴重的、持續性的衝擊。

但相較於客運業務的蕭條，鐵路貨運則有所增長。上半年，國鐵集團共發送貨物19.46億噸，年比增長5.5%；中歐班列開行7,514列次、發送貨物72.4萬標箱，年比分別增長2%、3%。

財新網指出，在持續虧損的同時，國鐵集團的負債水準也持續攀升。截至今年6月30日，國鐵集團總資產為人民幣8.99兆元，總負債則已達到人民幣6兆元，資產負債率66.81%，較去年底增長0.48%。

國鐵集團稱，主要原因是，上半年鐵路固定資產投資保持高位運行，負債總額有所增加，但債務風險仍穩定可控。

人民幣 高鐵 疫情

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