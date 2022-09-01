快訊

日本羽賽／連兩輪逆轉勝！戴資穎8強就位

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

華為進軍網約車再邁大步 正洽談接入T3出行

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
華為於今年7月推出的打車平台Petal出行正在籌畫新的擴張計畫，目前正在與T3出行洽談全量接入。（新華網）
華為於今年7月推出的打車平台Petal出行正在籌畫新的擴張計畫，目前正在與T3出行洽談全量接入。（新華網）

據新浪科技報導，華為今年7月推出的打車平台Petal出行正籌畫新擴張計畫。繼此前的北京深圳、南京等少數幾個城市後，Petal出行計畫進軍全大陸市場，目前正在與T3出行洽談全量接入。

T3出行是南京領行科技股份有限公司打造的智慧出行生態平台，由第一汽車集團、東風汽車集團、重慶長安汽車發起，聯合騰訊、阿里巴巴等網路企業共同投資打造。

根據T3出行CEO崔大勇日前透露的資料，其已經進入全大陸92座城市，擁有的合規運力規模超過80萬，位居行業第一。如果全量接入T3出行，華為Petal出行覆蓋的城市也將拓展至92個，並且能夠保證運力合規。

在今年7月底的鴻蒙OS 3.0發佈會上，華為宣布正式推出打車服務Petal出行。Petal出行基於華為自研地圖能力，提供聚合打車服務。使用者無需下載應用程式，透過服務卡片就可獲得與應用相同的體驗，並且可在手機、手錶、平板、PC等設備間協同使用。

由於不直接提供運力，華為入場網約車服務，採取聚合模式，這也是高德、美團等企業進軍網約車行業採取的做法。

早期，Petal出行聚合了首汽約車、神州專車，但僅在北京、深圳、南京等少數城市提供服務。知情人士透露，華為Petal出行的目標是進軍全大陸市場，有意接觸更多網約車服務商，目前正與T3出行洽談全量接入。

北京 深圳

延伸閱讀

華為求現金、日本建核電...企業國家正採取非常手段自保，台灣呢？

英記者新書爆料「五眼聯盟」 揭英國封殺華為5G內幕

華為MateBook系列筆電價格曝光 實現「超級終端」功能

華為9月6日曝Mate 50系列新機 入門到旗艦全都有

相關新聞

陸商務部：堅決反對美方限制半導體對華出口

美國政府限制英偉達及超微的高階晶片出口到大陸一事，大陸商務部發言人束玨婷1日表示，中方注意到相關情況，一段時間以來，美方...

「果鏈」台資隆揚獲證監會同意 預計10月底深交所IPO

鼎炫- KY旗下專業 EMI 材料廠隆揚電子，31日獲大陸證監會同意註冊，預計 10月底在深圳交易掛牌交易；若順利底完成...

傳騰訊擬撤出部分投資 今年套現目標4400億元

英國《金融時報》援引兩個消息來源報導，大陸網路巨頭騰訊控股有一個軟目標，即今年從其股權投資組合中剝離約人民幣1,000億...

北京立法整治房租亂漲 今起政府可干預

今（1）日起，大陸首個規範住房租賃、首個規範長租公寓等新興業態的地方性法規——《北京市住房租賃條例》正式實施。條例規定，...

NVIDIA晶片銷陸遭限 陸商務部：損害企業權益

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）8月31日表示，美國針對人工智慧（AI）晶片出口至中國大陸的新規，可能影響公司約4億美元...

華為進軍網約車再邁大步 正洽談接入T3出行

據新浪科技報導，華為今年7月推出的打車平台Petal出行正籌畫新擴張計畫。繼此前的北京、深圳、南京等少數幾個城市後，Pe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。