華為進軍網約車再邁大步 正洽談接入T3出行

據新浪科技報導，華為今年7月推出的打車平台Petal出行正籌畫新擴張計畫。繼此前的北京、深圳、南京等少數幾個城市後，Petal出行計畫進軍全大陸市場，目前正在與T3出行洽談全量接入。

T3出行是南京領行科技股份有限公司打造的智慧出行生態平台，由第一汽車集團、東風汽車集團、重慶長安汽車發起，聯合騰訊、阿里巴巴等網路企業共同投資打造。

根據T3出行CEO崔大勇日前透露的資料，其已經進入全大陸92座城市，擁有的合規運力規模超過80萬，位居行業第一。如果全量接入T3出行，華為Petal出行覆蓋的城市也將拓展至92個，並且能夠保證運力合規。

在今年7月底的鴻蒙OS 3.0發佈會上，華為宣布正式推出打車服務Petal出行。Petal出行基於華為自研地圖能力，提供聚合打車服務。使用者無需下載應用程式，透過服務卡片就可獲得與應用相同的體驗，並且可在手機、手錶、平板、PC等設備間協同使用。

由於不直接提供運力，華為入場網約車服務，採取聚合模式，這也是高德、美團等企業進軍網約車行業採取的做法。

早期，Petal出行聚合了首汽約車、神州專車，但僅在北京、深圳、南京等少數城市提供服務。知情人士透露，華為Petal出行的目標是進軍全大陸市場，有意接觸更多網約車服務商，目前正與T3出行洽談全量接入。