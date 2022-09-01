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傳騰訊擬撤出部分投資 今年套現目標4400億元

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
外傳大陸網路巨頭騰訊控股有一個軟目標，即今年從其股權投資組合中剝離約人民幣1,000億元資產。(新華網)
外傳大陸網路巨頭騰訊控股有一個軟目標，即今年從其股權投資組合中剝離約人民幣1,000億元資產。(新華網)

英國《金融時報》援引兩個消息來源報導，大陸網路巨頭騰訊控股有一個軟目標，即今年從其股權投資組合中剝離約人民幣1,000億元（約新台幣4,400億元）資產。

上述消息人士表示，騰訊控股正在從一些中國大公司中撤出部分投資，其中可能包括外賣公司美團，從而可能減少騰訊面臨的監管壓力。報導還指，消息人士透露，投資者也在向騰訊施壓，要求其出售表現不佳的資產。

實際上，就在上個月16日，騰訊「拋售美團」傳聞四起時，資本市場還反應強烈，美團在港股盤中一度下跌10％。騰訊持股美團17.2％股權，如按8月16日收盤價計算，美團總市值1.02兆港元，騰訊所持股份價值1,754億港元。

不過，在17日晚間騰訊召開的第2季財報說明電話會議上，騰訊高層回應了減持美團傳聞稱，有關出售美團股份的新聞報導並不準確。

引發市場關注的重點在於，騰訊近一年已經接連出售京東、新東方線上、華誼兄弟等「騰訊系」股權。

2021年12月，騰訊宣布以實物分配京東股份的形式宣派中期股息，並向股東派發約4.6億股京東股份。 派息後，騰訊在京東的持股比例將從16.9％降至2.2％，不再是第一大股東。騰訊總裁劉熾平也將卸任京東董事職務。

騰訊還是美團第一大股東，拼多多是第二大股東。市場猜測，騰訊可能會以同樣的方式經營美團和拼多多。這也被認為是騰訊拋售的開始，與已經持有的平台經濟公司分道揚鑣只是時間問題。

2022年，騰訊繼續減持。 6月15日至16日，出售新東方線上7460萬股。 減持後持股比例由9.04％降至1.58％，共計套現7.2億港元。8月5日，騰訊減持投資華誼兄弟，減持後，騰訊持有的華誼兄弟股份比例從約7.94％降至4.99％。

騰訊高管在日前電話會議上表示，目前騰訊的股價和投資組合價值被嚴重低估。對於投資和減持方面的決定，騰訊的重點一直是合理分配資金。騰訊在投資方面非常謹慎，會持續投資，也會考慮對哪些標的進行減持。

騰訊高管還指，會考慮減少不良投資。「當前投資帳面價值很不錯，未來會考慮以更多形式讓股東獲利。」騰訊高管還表示，目前還有超過1500億美元的上市和非上市投資。相對於騰訊3,700億美元的市值，「我們有大量的彈藥來繼續進行分紅和回購。」

拼多多 騰訊

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