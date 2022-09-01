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李彥宏談自動駕駛：L2之後L4會率先商用

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
百度董事長李彥宏。直播截圖
百度董事長李彥宏。直播截圖

百度董事長李彥宏1日表示，以前大家認為距離無人駕駛還很遠，因此認為自動駕駛的技術路線是先實現L2，再實現L3，最後是L4，L5。「其實L2之後率先進入商用的很可能是L4，而不是L3。」

李彥宏在2022世界人工智慧大會（WAIC）開幕上，透過視訊演講時解釋，L2和L4的事故責任界定都是清楚的，L2出了事責任在司機，L4沒有司機，營運商要為事故負責。

他提到，L4和L5的區別是L4是限定範圍的無人駕駛，L5是不限定範圍的無人駕駛。「L3就不一樣了，司機在需要的時候進行接管，這就使得事故責任很難界定，因此我認為L3的普及需要更長的時間。」

李彥宏表示，從百度的實踐來看，自動駕駛的技術進步的速度是超預期的。「當我們希望在一個城市的某一地區獲得自動駕駛運營資質的時候，技術上一般只要20天左右的準備時間就可以了，因為技術的通用性已經很好，我們的自動駕駛不是通過對特定區域的過渡擬合來實現的。」

此外，車廠也在主動擁抱自動駕駛。李彥宏指出，許多汽車主機廠意識到，從零開始做自動駕駛研發，既不經濟又不高效，且沒有競爭力，更願意和百度合作，目前與Apollo合作的國內外主流車廠有30多家。

在演講最後，李彥宏還呼籲，科技創新離不開制度創新的配套，需要以更大的改革創新魄力，給創新最好的發展環境，例如目前無人車普及仍面臨「四不一難」的政策障礙，即無人車不能入市、不能上牌、不能去掉安全員、不能運營收費、事故責任難以認定。

他提到，大陸自動駕駛技術處於世界前列，但機會也稍縱即逝，需要推動制度創新，進一步突破政策瓶頸。只有這樣，才能實現人工智慧和實體經濟的雙向奔赴，才能推動社會的巨大進步。

百度 自動駕駛

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