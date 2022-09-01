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「果鏈」台資隆揚獲證監會同意 預計10月底深交所IPO

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
鼎炫- KY旗下專業 EMI 材料廠隆揚電子，，預計 10月底在深圳交易掛牌交易。昆山兩岸青年創業園
鼎炫- KY旗下專業 EMI 材料廠隆揚電子，，預計 10月底在深圳交易掛牌交易。昆山兩岸青年創業園

鼎炫- KY旗下專業 EMI 材料廠隆揚電子，31日獲大陸證監會同意註冊，預計 10月底在深圳交易掛牌交易；若順利底完成在深圳創業板的上市程序，將使鼎炫- KY與臻鼎- KY，同列在大陸、台灣雙掛牌的電子廠。

隆揚電子也是一家「果鏈」企業，在電子材料方面，產品涵蓋電磁波遮罩材料，電磁波吸波材料，絕緣材，緩衝材料等，聚焦於消費電子領域，在筆記型電腦、平板電腦、智慧手機、智慧可穿戴設備等電子產品上起到電磁遮罩功能，實現電磁相容的效果。

隆揚電子在招股書表示，2019年度至2021年營收分別為人民幣2.68億元、4.25億元及4.28億元，淨利潤分別為人民幣1.06億元、1.67億元、1.98億元。

公司最終應用於蘋果公司的產品和服務收入占主營業務收入的比例分別為66.37%、72.53%及70.32%，占比較高，公司產品收入對蘋果公司存在重大依賴。

隆揚電子還表示，公司應用於蘋果公司的產品銷售占比較高，主要原因系蘋果公司是消費電子領域全球市場的龍頭企業，在公司下游行業具有較大的市場份額，與蘋果公司的行業競爭地位相符，具有行業普遍性。

受益於蘋果公司供應鏈及蘋果公司在消費電子行業的領先地位，公司主營業務的穩定性較高，市場空間較大，不存在重大不確定性風險。公司與終端品牌商蘋果公司的合作關係穩定且具備可持續性。

隆揚電子也是在 EMI 產品行業中，少數從上游的原材料開發，到中游的模切加工一貫整合作業廠商，並在華東及重慶設立有生產線支援 EMS 的 NB、平板等產品生產，目前也積極開發汽車、面板等客戶應用。

深圳 蘋果

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