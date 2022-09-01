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「上海企業百強榜單」發布 支付寶和螞蟻鏈入選
「2022上海企業百強榜單」日前發布，根據榜單，支付寶（中國）網絡技術有限公司榮膺上海百強企業，並入選上海新興產業企業100強和上海服務業企業100強。
除支付寶外，螞蟻集團旗下螞蟻區塊鏈科技(，也入圍了2022上海新興產業企業100強。
支付寶成立於2004年，是支付寶支付牌照持牌主體，註冊地在上海，主要面向商家機構開放支付技術，並提供收單服務，形成了長期且成熟的商業模式。目前已服務8,000萬商家和10億消費者，技術開發人員佔比超過50%。
由上海市企業聯合會、上海市企業家協會、上海市經濟團體會、解放日報社聯合日前召開發布會，會上發布了服務業、製造業、新興產業等8份不同領域的2022上海企業百強榜單。
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