上半年淨利超倍數飆升 天齊、贛鋒笑傲鋰電江湖

大陸新能源汽車市場爆發，讓上游鋰礦業者荷包賺翻。大陸鋰礦雙雄天齊鋰業、贛鋒鋰業半年報顯示，上半年淨利分別大幅增長119倍、4倍，兩家鋰礦業者笑傲鋰電江湖。

大陸鋰礦巨頭江西贛鋒鋰業31日發布的半年報顯示，2022年上半年，贛鋒鋰業營收人民幣144.44億元，年增長255.38％；歸母淨利潤人民幣72.54億元，年增412.02％；基本每股收益為人民幣3.6元，年增386.49％。

在此前一天，另一家鋰礦企業天齊鋰業公布的半年報則顯示，上半年營收人民幣142.96億元，年增508.05%；歸母淨利潤人民幣103.28億元，年增119倍；基本每股收益為6.99元，年增115倍。

天齊鋰業表示，今年上半年公司業績大幅增長，主要受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，報告期內，公司生產的主要鋰產品銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。

分產品來看，鋰礦貢獻天齊鋰業營收人民幣44.66億元，年增417.70%，占營收比重為31.24％；毛利率77.05％，年增18.25％。鋰化合物及衍生品貢獻營收98.28億元，年增560.73％，占營收比重為68.75％；毛利率為87.54％。

在半年報中，贛鋒鋰業表示，公司業績大幅上漲主因產品產銷量及價格齊升所致。分產品來看，該公司鋰系列產品營業收入為人民幣121.37億元，占營業比重為84.03％，毛利率為68.37％。鋰電池系列產品營業收入為18.80億元，占營業比重為13.02％，年增146.06％，毛利率為15.27％。

天齊鋰業在全球所擁有的高品質鋰礦產資源是其制勝關鍵。該公司控股子公司泰利森擁有澳洲格林布希鋰輝石礦。據全球諮詢公司伍德麥肯茲的報告，格林布希鋰輝石礦是世界上生產規模和儲量規模最大的硬岩鋰礦，格林布希礦場是全球最大的鋰礦開採地，其占 2021 年全球開採鋰礦產量市場約 38％，且其化學級鋰精礦的產量最高。

除此以外，天齊鋰業透過參股日喀則紮布耶（20％股權）和智利 SQM公司（22.16％股權），實現對優質的鹽湖鋰資源布局。SQM公司是世界最大的鋰鹵水化合物生產商，2021 年鋰及其衍生物銷量達 10.11 萬噸，2022 年 1-6 月實現鋰及其衍生物銷量達 7.23 萬噸。