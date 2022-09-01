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美升級管制 禁AMD、NVIDIA高階晶片出口大陸

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
美國政府下達新的晶片管制通知，要求超微（AMD）和輝達 (NVIDIA) 兩家公司停止向中國大陸出口其頂級人工智慧晶片。（摘自網路）
美國政府下達新的晶片管制通知，要求超微（AMD）和輝達 (NVIDIA) 兩家公司停止向中國大陸出口其頂級人工智慧晶片。（摘自網路）

據外媒報導，美國政府已下達新的管制通知，要求超微（AMD）和輝達 (NVIDIA) 兩家公司停止向中國大陸出口其頂級人工智慧晶片。此舉主要為削弱中國企業發展影像識別等高階運算的能力，因可能用在軍事用途。

路透報導稱，AMD表示，新的管制措施要求阻止其 MI250 晶片運往中國，但認為旗下MI100晶片不受新要求影響。AMD 股價在周三美股盤後交易中下跌2％。

輝達周三表示，美國官員要求其停止向中國大陸出口兩款用於人工智能工作的頂級運算晶片，該禁令將影響其加速機器學習任務的A100和H100晶片，可能會干擾今年宣布的旗艦晶片H100的開發進度。輝達股價周三盤後下跌6.6％。

輝達指出，本季已向中國銷售價值達4億美元的受影響晶片，如果中企決定不買輝達的替代產品，對該公司將造成損失。輝達表示，該公司計畫申請豁免，但不保證美國官員會批准。

路透報導稱，這項消息顯示出美國升級對中國技術打擊，如果沒有輝達、超微等人工智能晶片，中國企業將無法在符合成本效益的情況下，推動影像、語音辨識等高階運算。

美國 晶片

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